- Vaccinare gli alberi per far crescere funghi rari

Rare e parzialmente gravemente minacciate specie di funghi devono essere reinsediate nel Parco Nazionale della Foresta Bavarese. Ciò sta avvenendo inoculando gli alberi con questi funghi, come riportato dall'Università di Bayreuth e dal Parco Nazionale.

Il processo funziona come segue: i funghi, allevati in laboratorio, vengono inseriti in prefori praticati negli alberi ospiti utilizzando tasselli di legno. In totale, 400 abeti, faggi e pini devono essere inoculati. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Federale Tedesca per l'Ambiente (DBU) e viene considerato un'iniziativa pionieristica. Secondo il segretario generale della DBU, Alexander Bonde, si tratta del primo tentativo di testare in pratica misure di conservazione mirate per i funghi rari. Nonostante il ruolo cruciale dei funghi negli ecosistemi forestali, quasi non c'è esperienza in questo campo.

Profumo di rosa e corpi fruttiferi delicati

"Sono certo che scopriremo i primi corpi fruttiferi nei prossimi due anni", ha detto il micologo Peter Karasch del Parco Nazionale della Foresta Bavarese. Ha sottolineato l'importanza del progetto per la conservazione delle specie, paragonandolo al reinserimento dei grifoni nel Parco Nazionale del Berchtesgaden.

Tra i funghi da reinsediare nel parco nazionale c'è il falso morello profumato, i cui corpi fruttiferi hanno un profumo di rosa. Il fungo dentato barbuto ha corpi fruttiferi particolarmente delicati. Gli alberi inoculati saranno monitorati regolarmente nei prossimi anni per osservare quanto rapidamente le specie di funghi si diffondono e quali condizioni prevalgono.

