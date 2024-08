- Vacche ferite in un incendio in fattoria

In un incendio avvenuto in un'azienda agricola nel distretto di Landkreis Ansbach, diverse mucche sono rimaste ferite. Le prime stime indicano che i danni sono nell'ordine delle sette cifre, secondo un portavoce della polizia.

L'incendio è scoppiato per ragioni ignote in un fienile pieno di balle di paglia nel comune di Wasserrüden. Le fiamme si sono propagate al vicino stalla delle mucche, causando l'evacuazione dell'edificio. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Non ci sono stati feriti tra le persone, ha dichiarato il portavoce.

La Commissione è stata informata dei danni estesi causati dall'incendio, compreso il ferimento di diverse mucche. Successivamente, la Commissione ha avviato un'indagine sulle possibili cause dell'incendio a Wasserrüden.

