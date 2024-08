Vacanze in Grecia: il viaggio può essere annullato ora?

Gli incendi sono attualmente sotto controllo. Tuttavia, l'incendio boschivo vicino ad Atene potrebbe causare preoccupazione per molte persone che stanno pianificando un viaggio in Grecia. Quali sono i diritti dei viaggiatori in questo caso?

Le immagini degli incendi boschivi devastanti vicino ad Atene sono anche preoccupanti per i turisti greci in vacanza. Coloro che hanno pianificato un viaggio nel paese potrebbero chiedersi se possono annullarlo alla luce di questa situazione. Tuttavia, spesso non è possibile farlo senza ulteriori addebiti. L'avvocato dei viaggiatori Paul Degott spiega cosa si applica in un tale caso.

Cosa si applica prima del viaggio?

La paura degli incendi boschivi è comprensibile, soprattutto in Grecia. Molti ricordano gli incendi dell'isola turistica di Rodi lo scorso anno, quando migliaia di persone hanno dovuto essere evacuate. Tuttavia, la paura da sola non è un motivo valido per annullare una vacanza in pacchetto prenotata - in un tale caso, si dovrebbe pagare le relative spese di cancellazione previste nel contratto di viaggio.

Degott chiarisce: Solo se è riconoscibile che il viaggio o il soggiorno in hotel sul posto non può essere portato avanti "in modo vacanziero" a causa degli incendi boschivi, potrebbe essere giustificato un corrispondente diritto di recesso - ovvero l'annullamento e il rimborso integrale del prezzo del viaggio senza spese di cancellazione. Spesso, i tour operator annullano anche i viaggi in tali casi.

I viaggiatori individuali hanno vita più difficile - devono trattare con il proprietario dell'hotel o dell'appartamento per le vacanze sul posto se non hanno scelto opzioni di cancellazione flessibili al momento della prenotazione. Si applica la legge del paese in cui si trova l'alloggio, secondo il centro per i consumatori del Nord Reno-Westfalia.

E per i voli prenotati, i viaggiatori individuali devono contattare direttamente la compagnia aerea. Anche se, ad esempio, l'hotel non è più disponibile. La compagnia aerea potrebbe ancora insistere: Noi possiamo offrire il nostro servizio, il volo - quindi sfortuna. In dubbio, si deve sperare nella buona volontà.

Cosa si applica ai turisti sul posto?

Coloro che si trovano sul posto e, come molti turisti a Rodi lo scorso anno, sono direttamente coinvolti negli incendi boschivi, possono fare affidamento sul tour operator per una vacanza in pacchetto. Il tour operator è obbligato a organizzare alloggi sostitutivi e aiutare con il rebooking dei voli di ritorno. E i costi per questo sono a carico loro.

Se la vacanza finisce in anticipo a causa di questo, Degott dice che il prezzo del viaggio deve anche essere rimborsato proporzionalmente. Sono possibili anche riduzioni del prezzo del viaggio se la vacanza viene notevolmente disturbata dagli effetti di un incendio boschivo - ad esempio per via di fumo o pioggia di cenere, o se le escursioni pianificate all'interno della vacanza in pacchetto non vanno in porto.

I viaggiatori individuali sono svantaggiati anche in questo senso. Devono organizzare da soli gli alloggi sostitutivi e i voli di ritorno - se il denaro per questo non è disponibile, è un'opzione contattare l'ambasciata tedesca o la rappresentanza tedesca nel paese e chiedere l'assistenza finanziaria. Importante: Questo deve essere ripagato in seguito.

Cosa può proteggere dalle conseguenze finanziarie è un'assicurazione per l'annullamento del viaggio - a condizione che gli incendi boschivi o gli incendi siano elencati come rischi assicurati nella polizza. Altrimenti, potrebbe non pagare. Questo dovrebbe essere verificato prima di stipulare l'assicurazione.

