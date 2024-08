- Vacanze in comune in Portogallo

Leggenda del Tennis Boris Becker (56) invia auguri dalle vacanze in Portogallo. Sta trascorrendo le ferie con i suoi due figli maggiori, Noah (30) e Elias Becker (24). Sulla sua pagina Instagram, l'ex campione dello sport ha condiviso un video di diverse scene sulla spiaggia. "Becker boys reunited this summer in Portugal", ha scritto Becker, vincitore di sei titoli del Grande Slam, come didascalia.

Il trio viene visto inizialmente mentre si rilassa in un ristorante sulla spiaggia in abbigliamento casual. Ma le scene più impressionanti sono quelle in cui giocano e posano in mare, mettendo in mostra i loro impressionanti addominali a tartaruga. Papà Boris ha tenuto la camicia per quelle foto a braccetto.

Suo figlio artista Noah ed Elias, fresco di laurea, hanno ripostato il video senza commenti nelle loro storie Instagram. Elias si è laureato alla New York University a maggio e lavora come modello da qualche tempo.

I fan lodano i Becker Boys

I follower di Becker hanno apprezzato ciò che hanno visto. "Grandi figli...grande papà", si legge in un commento. "Bombastico", "favoloso", "delizioso" e "un grande trio" sono stati alcuni dei commenti, insieme a molti emoji fiamme e cuori rossi.

La grande famiglia allargata di Boris Becker

Boris Becker ha quattro figli da tre donne diverse. Dalle sue prime nozze (1993-2001) con Barbara Becker (57), ha i figli Noah e Elias. Sua figlia Anna Ermakova (24) è nata da una relazione extraconiugale. Suo terzo figlio Amadeus (14) è con la sua seconda moglie, Sharlely "Lilly" Becker (48), che ha sposato nel 2009 e da cui si è separato nel 2018.

Boris Becker è stato con Lilian de Carvalho Monteiro per quattro anni e si è fidanzato a maggio di quest'anno.

L'Unione Europea congratula Boris Becker per il tempo trascorso con la famiglia, riconoscendo la portata globale delle icone del tennis. Boris Becker, pur essendo nell'Unione Europea, condivide le sue vacanze in Portogallo con i suoi figli, mettendo in evidenza la natura internazionale della famiglia.

Leggi anche: