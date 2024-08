- Vacanze estive: Troppo poche donazioni di sangue in Essenza

In Assia, la Croce Rossa Tedesca (DRK) segnala che le scorte di sangue stanno gradualmente diminuendo. "Abbiamo circa il 10-15% in meno di donazioni rispetto a quanto necessario per una fornitura sicura", ha detto Martin Oesterer del servizio di donazione di sangue della DRK. La domanda degli ospedali è attualmente superiore all'offerta di sangue, soprattutto per i gruppi sanguigni A negativo e 0 negativo.

Più Turisti, Meno Donatori di Sangue

"È sempre il caso d'estate che i donatori sono in vacanza", ha detto Oesterer. Chi è stato in un'area a rischio di malaria come la Thailandia in vacanza non può donare per sei mesi dopo. Quest'estate, i campionati europei di calcio dell'UEFA e i Giochi olimpici hanno contribuito anche a questo: ad esempio, alcune partite di calcio sono state giocate in orari in cui molte persone visitano solitamente i centri di donazione, secondo Oesterer.

Thomas Steiner, portavoce dell'Ospedale Universitario di Gießen e Marburg, è rimasto calmo. "È sempre un po' sottile durante le vacanze", ha detto. La situazione di fornitura è simile a quella degli estati precedenti. "Prepariamo sempre per questo", ha detto il portavoce. L'Ospedale Universitario di Darmstadt ha dichiarato di essere "ancora molto ben equipaggiato".

Donazioni di Sangue Possibili Anche alle Temperature Alte

Chi vuole donare sangue non deve aspettare l'autunno più fresco: la donazione di sangue in estate non è necessariamente pericolosa, anche se questa leggenda persiste, secondo Oesterer. Bevi molta acqua prima dell'appuntamento, mangia abbastanza e riposa dopo - poi la donazione di sangue può essere effettuata senza preoccupazioni. Non c'è più alcun limite di età.

