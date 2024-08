A7 è il punto di maggior congestionamento del traffico - Vacanze estive: 11.650 chilometri di ingorghi sulle autostrade del paese

L'autostrada A7 da Hannover a Hamburg è stata la campione dei ingorghi in Bassa Sassonia durante le vacanze estive. Secondo le statistiche degli ingorghi dell'ADAC, automobili, camper e camion sono rimasti bloccati per 629 ore su questo tratto. In particolare, il cantiere vicino a Soltau è diventato un collo di bottiglia, secondo quanto riferito. Le vacanze estive sono finite una settimana fa.

Gli ingorghi più lunghi in Bassa Sassonia sono stati misurati anche sull'A7 durante le vacanze. L'ultima giornata di vacanza, la domenica, i viaggiatori sono rimasti bloccati per 29 chilometri tra Allertal e Schneverdingen. Secondo l'ADAC, c'è stato lo stesso ingorgo il 14 luglio tra Mellendorf e Soltau-Ost - anche quello era una domenica.

La domenica è un giorno importante per i viaggi

L'autostrada 1, che porta il traffico in Bassa Sassonia da Osnabrück in direzione di Brema e Amburgo, si classifica al quinto posto nella lista degli ingorghi più lunghi secondo il conteggio dell'ADAC. La domenica 21 luglio, i veicoli sono rimasti bloccati per 25 chilometri prima dell'area di cantiere tra Vechta e Bramsche. Il fatto che così tanti degli ingorghi più lunghi siano caduti di domenica dimostra quanto sia ora frequente il suo utilizzo come giorno di viaggio, secondo quanto riferito.

In totale, il club degli automobilisti ha contato 4.827 ingorghi con una lunghezza totale di 11.653 chilometri durante le vacanze estive. È un po' meno rispetto all'anno scorso, quando sono stati contati 5.011 ingorghi con una lunghezza totale di quasi 14.000 chilometri. Secondo l'ADAC, il giorno più ricco di ingorghi di quest'anno è stato un venerdì: il 21 giugno, all'inizio del periodo scolastico, i viaggiatori hanno incontrato 190 ingorghi per una lunghezza totale di 434 chilometri.

Nonostante il cantiere vicino a Soltau abbia causato notevoli ritardi, l'autostrada A7 da Hannover a Hamburg è rimasta la tratta più congestionata durante le vacanze estive sia per lunghezza che per durata. In numerose domeniche, questa autostrada ha registrato alcuni dei più lunghi ingorghi della Bassa Sassonia, evidenziando l'aumento della popolarità delle domeniche come giorni di viaggio.

