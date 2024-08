- Vacanze di caccia di lusso sulla Costa Smeralda

Vacanze con stile a Sardinia: Jeff Bezos (60) e la sua compagna Lauren Sánchez (54) stanno attirando l'attenzione delle celebrities sull'isola italiana. Come riportato dal "Daily Mail" britannico, il miliardario di Amazon e la sua fidanzata stanno trascorrendo le vacanze estive sul loro lussuoso yacht, godendosi il sole italiano in compagnia di star come Leonardo DiCaprio (49) e la sua ragazza Vittoria Ceretti (26), nonché Katy Perry (39) e il suo compagno Orlando Bloom (47).

Vacanze in yacht sulla famosa Costa Smeralda

Il gruppo è stato avvistato mentre arrivava a Nikki Beach sulla famosa Costa Smeralda con un tender. I vacanzieri celebrity stanno navigando intorno all'isola mediterranea italiana a bordo dello yacht Koru di Bezos. Il Koru, lungo 127 metri, è uno dei più grandi yacht a vela del mondo. Il suo costo di costruzione è stimato in $500 milioni, con alloggi per 18 ospiti. Costruito nei Paesi Bassi su misura per Jeff Bezos, lo yacht ha effettuato i suoi primi trial in mare nel febbraio e nel maggio 2023.

Insieme in vacanza lo scorso anno

Lo scorso agosto, Bezos e Sánchez hanno trascorso le loro vacanze estive in Croazia con i loro amici famosi, tra cui Katy Perry e Orlando Bloom, a bordo dello yacht. Iniziando agosto 2023, hanno celebrato il loro fidanzamento a bordo dello yacht da $500 milioni con una lista degli ospiti stellari che includeva Bill Gates (68), Kris Jenner (68), Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire (49) e Andrew Garfield (40). La coppia è stata annunciata come fidanzata a maggio 2023, con Bezos che ha regalato alla giornalista americana un anello di 20 carati.

Prima della sua relazione con Lauren Sánchez, Jeff Bezos era sposato con MacKenzie Scott (54) per 25 anni. Hanno quattro figli insieme. Sánchez ha tre figli da relazioni precedenti. Era sposata con l'agente hollywoodiano Patrick Whitesell (59) per 13 anni prima del loro divorzio nel 2019.

