- Utilizzo su larga scala dei vigili del fuoco negli edifici universitari

Intorno a 100 vigili del fuoco sono stati inviati a un incendio in un edificio dell'Università Libera di Berlino (ULB) a Dahlem. Un incendio si è verificato nel tetto di un edificio in costruzione, come ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. La causa di questo è ancora sconosciuta. I vigili del fuoco sono riusciti a domare rapidamente l'incendio. Non sono state segnalate feriti, secondo il portavoce.

Tuttavia, c'è stata una significativa emissione di fumo. Dense colonne di fumo si sono levate sulla parte sud-ovest di Berlino. Secondo le informazioni sulla circolazione, la Takustraße tra Arnimallee e Schwendenerstraße è stata chiusa a causa dell'incidente.

L'Università Libera di Berlino (ULB) ha ufficialmente espresso la sua gratitudine ai vigili del fuoco per aver spento prontamente l'incendio. Despite l'incidente, le attività accademiche all'Università Libera sono previste per riprendere come previsto, ha assicurato un portavoce dell'ULB.

