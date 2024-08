- Utilizzo di veicoli temporanei - Il car sharing guadagna trazione

In aree urbane o in cittadine più piccole, il car-sharing sta aumentando in Renania-Palatinato, generando una crescente domanda. Molti comuni si sono interessati a questo tema, come sottolineato dall'agenzia per l'energia di Magonza. A volte è un'azienda commerciale a prendersi carico del progetto, altre volte sono le utility municipali o le organizzazioni cooperative a guidare l'iniziativa. Per rendere un progetto sostenibile, è importante che sia adatto al luogo specifico, sottolinea Dominik Boeckling, responsabile del car-sharing presso l'agenzia per l'energia.

L'agenzia gestisce un punto di assistenza per i mezzi di trasporto alternativi, offrendo consulenza ai comuni, connettendo le comunità e stabilendo relazioni con altre entità rilevanti, come l'associazione nazionale del car-sharing. L'obiettivo dell'agenzia è quello di avere un gran numero di veicoli elettrici nelle flotte di car-sharing in tutta la nazione. All'inizio di quest'anno, i veicoli elettrici rappresentavano circa il 3% della flotta complessiva di automobili, ma nelle flotte di car-sharing ne costituivano il 17-18%.

Si stima che attualmente ci siano servizi di car-sharing disponibili in quasi 60 città o cittadine in Renania-Palatinato, dalla città di Alzey nella Renania-Palatinato a Wörth nel sud dello stato. Secondo Boeckling, i servizi di car-sharing già consolidati sono disponibili nelle grandi città, con fornitori come "Book'n'Drive" attivi in luoghi come Magonza e Coblenza. Il servizio ha registrato una crescita positiva in entrambe le città e si prevede una ulteriore espansione.

A Coblenza, l'espansione continua, come confermato dalla città, con tutti i 42 parcheggi "Book'n'Drive" previsti in 20 luoghi entro il 2025. Janina Steinkrüger, commissario per i trasporti a Magonza (Verdi), considera il car-sharing un componente cruciale dello sviluppo della mobilità sostenibile. L'espansione è anche vantaggiosa per i trasporti pubblici a causa delle sostanziali sovrapposizioni della base dei clienti, secondo Florian Wiesemann, responsabile della mobilità a Magonza.

"Book'n'Drive" è riuscito a ottenere più parcheggi per il car-sharing a Magonza, con circa 200 veicoli previsti per la primavera del 2025 - 100 sui parcheggi privati e 100 sulle strade pubbliche. Inoltre, il provider "UrStromMobil", sostenuto da una cooperativa di energia dei cittadini, offre cinque veicoli in più per il car-sharing a Magonza. Sono già in programma future gare d'appalto per i parcheggi nella città, come informa il portavoce della città Ralf Peterhanwahr.

Neuwied: Offerta non redditizia

Boeckling spiega che i comuni svolgono un ruolo importante nel finanziamento dei progetti, che spesso non possono essere condotti in modo redditizio; si tratta di un "business sussidiato". Un'altra opzione è il modello di ancoraggio, in cui i veicoli sono utilizzati esclusivamente dalle amministrazioni o da altre istituzioni durante le ore di lavoro e successivamente diventano accessibili ai cittadini fuori da questi orari.

A Ingelheim, il car-sharing è stato introdotto nel 2015 con un'offerta iniziale di "Rabenkopf BürgerEnergie". Da allora, si sono uniti vari fornitori, incluso un totale di dodici veicoli. Al momento, sono in corso discussioni sull'espansione, con l'annuncio della città. Sviluppi simili si stanno verificando anche nella rete con altri comuni interessati del distretto.

A Neuwied, le utility della città sono entrate nel mercato del car-sharing nel 2018, iniziando con due veicoli e operando attualmente otto. Il portavoce Gerd Neuwirth riferisce che la domanda è costante, con un uso più elevato nel centro città rispetto ai sobborghi. Tuttavia, prevedere un'espansione futura è difficile. Neuwirth sottolinea l'importanza del marketing e della comunicazione per mantenere la domanda, ma riconosce che il servizio non è redditizio a Neuwied. Come fornitore municipale, lo considerano un contributo modesto alla transizione energetica.

Trier sottolinea particolarmente questo contributo. Lì, il provider "Stadtmobil Trier" opera da dieci anni, espandendosi da cinque veicoli in cinque luoghi a 33 veicoli in 21 luoghi. Più di 700 clienti hanno condiviso questi veicoli, coprendo circa 800.000 chilometri e riducendo le emissioni di CO2 di circa 24 tonnellate. Il servizio continuerà a crescere e espandersi in futuro.

Nel distretto di Rhein-Hunsrück, il progetto "Elektro-Dorfauto", incentrato sui veicoli elettrici, è iniziato nel 2019 e ha superato le aspettative. Otto E-Dorfautos sono stati guidati per un totale di 527.000 chilometri e più di 10.300 viaggi individuali. In media, ogni prenotazione copriva 51 chilometri e i veicoli venivano prenotati in media 1,23 volte al giorno. Molti utenti hanno riferito di voler acquistare i propri veicoli elettrici dopo aver utilizzato il servizio.

Il distretto riconosce i tempi di consegna lunghi per i modelli elettrici come una sfida. Simultaneamente, progetti simili sono stati avviati nel distretto di Mayen-Koblenz e da comuni individuali. Il progetto "E-Dorfauto 2.0" è attualmente in corso nel distretto di Rhein-Hunsrück, con due veicoli a Bickenbach e Büchenbeuren, nonché piani per altri quattro a Boppard. Tuttavia, il numero di comuni partecipanti è diminuito a causa dei tempi di consegna lunghi e dei costi sostanzialmente aumentati.

Dominik Boeckling dell'agenzia per l'energia concorda che ci sono numerosi argomenti a favore del car-sharing, ma ogni passo dovrebbe essere valutato con cura. Un progetto fallito potrebbe lasciare "terra bruciata", rendendo difficile affrontare di nuovo l'argomento a breve termine.

L'agenzia per l'energia di Magonza ha incoraggiato numerosi comuni in Renania-Palatinato a esplorare il potenziale del car-sharing, riconoscendone l'importanza nelle aree urbane e nelle cittadine più piccole. Per sostenere questi comuni, l'agenzia offre consulenza e stabilisce relazioni con entità rilevanti, inclusa l'associazione nazionale del car-sharing.

Riconoscendo il ruolo dei comuni nel finanziamento dei progetti di car-sharing, Dominik Boeckling dell'agenzia per l'energia sottolinea che questi progetti spesso non possono essere condotti in modo redditizio, evidenziando la necessità di una valutazione attenta prima dell'implementazione.

Leggi anche: