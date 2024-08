- Utilizzo dell'idrogeno nelle abitazioni: i costi sono troppo elevati per molte case

A Hannover, la convinzione che l'idrogeno possa sostituire il gas naturale per il riscaldamento domestico ha subito un colpo grazie a Enercity. Durante una riunione del comitato di pianificazione regionale, il membro del consiglio di amministrazione di Enercity, Marc Hansmann, ha espresso questo punto di vista, come riportato dal "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (giovedì). Ha sottolineato che l'idrogeno potrebbe diventare scarso e costoso, rendendolo un problema significativo per la stabilità dell'approvvigionamento e l'accessibilità.

Hansmann ha dichiarato che Enercity si concentrerà principalmente sulla cogenerazione e sulle pompe di calore, come riportato nel resoconto. Lo scorso anno, la società ha investito 900 milioni di euro nelle energie rinnovabili. Secondo Enercity, fornisce elettricità, acqua e calore a circa un milione di persone in tutto il paese.

Hansmann ha suggerito che l'idrogeno dovrebbe essere utilizzato solo in scenari economici, come i processi industriali che richiedono temperature elevate. Nonostante il piano di Enercity di trasformare la centrale elettrica a gas di Linden in una centrale idrogeno entro il 2035, la utilizzerà solo come fonte di backup.

Date le attuali considerazioni di bilancio ed economiche, la decisione di Enercity di concentrarsi sulla cogenerazione e sulle pompe di calore è economicamente sensata. Inoltre, per garantire l'accessibilità e la stabilità dell'approvvigionamento, è fondamentale esplorare l'uso dell'idrogeno in modo economicamente efficiente, ad esempio nei processi industriali.

