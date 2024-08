Il trasferimento di temperatura o lo scambio energetico termico avviene in questo contesto. - Utilizzo del calore delle acque reflue per riscaldare un'importante nuova costruzione a Colonia

Un nuovo complesso residenziale con 216 unità abitative e una struttura di assistenza per l'infanzia sta per essere riscaldato a Cologne, grazie al calore delle acque reflue. Un scambiatore di calore verrà installato in un canale di scarico vicino, come riferito dal fornitore di energia Naturstrom. L'energia per le pompe di calore verrà fornita da un impianto di pannelli solari sui tetti dei edifici residenziali, con energia verde aggiuntiva prelevata dalla rete di alimentazione.

Durante i mesi più freddi, le acque reflue mantengono una temperatura di almeno 10 a 12 gradi, secondo Stephan von Bothmer, CEO di Uhrig Energie, il produttore di scambiatori di calore. "Ciò lo rende una fonte di calore relativamente ricca di energia e affidabile, che consente un'eccellente prestazione delle pompe di calore collegate", ha spiegato.

Il Ministro delle Costruzioni per la Renania Settentrionale-Vestfalia, Ina Scharrenbach (CDU), ha elogiato il progetto. "Altri progetti edilizi, residenti e l'ambiente trarranno beneficio da questa esperienza", ha dichiarato in una nota. Un totale di 12,6 milioni di euro di sovvenzioni per l'edilizia residenziale pubblica verrà utilizzato per l'intero complesso. Gli appartamenti saranno disponibili per l'occupazione entro l'anno successivo.

Secondo l'Associazione Tedesca delle Pompe di Calore, fino al 10-15% del fabbisogno di calore di un edificio in Germania potrebbe essere soddisfatto con il calore delle acque reflue. In particolare, nelle aree urbane c'è un grande potenziale, poiché la fonte di calore e la richiesta di calore sono relativamente vicine tra loro. Vari progetti sono già stati realizzati in diverse città. Ad esempio, una casa di riposo a Dortmund e un isolato residenziale a Berlino sono entrambi riscaldati utilizzando il calore delle acque reflue.

Lo scambiatore di calore nel canale di scarico è previsto per prelevare calore dalle acque reflue, mantenendo una temperatura di almeno 10-12 gradi. Come notato dall'Associazione Tedesca delle Pompe di Calore, questo calore delle acque reflue ha il potenziale per soddisfare fino al 15% del fabbisogno di calore di un edificio in Germania, soprattutto nelle aree urbane dove la fonte di calore e la domanda sono prossimali.

