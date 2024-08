- Utilizzazione su larga scala di incendio post-spazio di deposizione

Un incendio in una discarica di Watenbüttel, nel distretto di Braunschweig, ha richiesto un importante intervento dei vigili del fuoco. In una serata di mercoledì, il materiale compostabile su un'area di oltre 1.000 metri quadrati ha preso fuoco per ragioni ignote, secondo i resoconti dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati danni.

I vigili del fuoco hanno preso misure per proteggere gli spazi di stoccaggio adiacenti della discarica utilizzando circa 125 persone. A causa del vento, l'incendio si è diffuso in tutto il sito e la preoccupazione per il disagio del fumo persiste. Secondo i resoconti dei vigili del fuoco, l'area interessata dal materiale verde viene bruciata intenzionalmente sotto controllo, mentre continuano le attività di spegnimento del fuoco.

I vigili del fuoco hanno lavorato diligentemente per impedire che l'incendio si propagasse alle sezioni vicine del sito di smaltimento dei rifiuti. Nonostante i loro sforzi, i forti venti hanno causato l'incendio a diffondersi in tutta l'area di smaltimento dei rifiuti.

