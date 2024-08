- Utilizzare i dati per migliorare il tenore di vita: Città intelligenti in Essenza

Trasformazioni Tecnologiche per Spazi Urbani Vivibili e Moderni - Molte Città in Hessen Stanno Cercando di Diventare "Città Intelligenti"

Non si tratta solo di servizi digitali forniti dalle amministrazioni, ma anche di migliorare e ottimizzare l'infrastruttura e i servizi pubblici - dal trasporto alla irrigazione degli spazi verdi alla prevenzione dei disastri. Quali benefici ne traggono i residenti? Esaminiamo alcuni esempi:

Miglioramento dei Trasporti Pubblici e Gestione del Traffico

In futuro, i passeggeri della città e del distretto di Fulda potranno facilmente e in tempo reale, tramite un'app, scoprire l'occupazione dell'autobus, il suo ritardo e se accetta passeggini. Ciò sarà possibile grazie a sensori installati all'ingresso di circa 160 autobus in servizio a Fulda e nel distretto. Contestualmente, la posizione dell'autobus verrà determinata costantemente tramite GPS e visualizzata in tempo reale. Le posizioni degli autobus verranno condivise tramite app, cartelli alle fermate degli autobus, dashboard comuni e l'app RMV. Il progetto "Di@-Mobil" mira a rendere i trasporti pubblici più user-friendly e capaci di reagire alle fluttuazioni della domanda, secondo il Ministero digitale.

Marburg utilizza sensori per monitorare l'occupazione dei parcheggi per disabili in tempo reale, consentendo agli utenti di utilizzarli in modo efficiente. La città universitaria sta inoltre pianificando una piattaforma di carpooling. Nel frattempo, Kassel sta pianificando un'analisi guidata dall'IA dei dati sui movimenti individuali per mappare i modelli di traffico e prevedere potenziali incidenti.

A Darmstadt, un assistente per gli incroci mira a migliorare il flusso del traffico informando gli utenti tramite un'app quando i semafori successivi diventano rossi e la velocità raccomandata. "Ciò incoraggia la guida proattiva e riduce le emissioni di CO2 grazie alla riduzione dell'accelerazione", ha dichiarato la città del sud dell'Assia.

Irrigazione Efficiente

Il dipartimento di Verde Urbano e Cimiteri di Marburg ha implementato un sistema di monitoraggio degli alberi. "Parametri come l'umidità del terreno, la conduttività del terreno e la temperatura del terreno vengono registrati", spiega un portavoce della città. Sulla base di questi dati, l'irrigazione e l'apporto di nutrienti possono essere regolati meglio, migliorando la salute degli alberi. Kassel raccoglie dati sulla umidità delle radici degli alberi e Darmstadt utilizza "sensori per gli alberi" per distribuire l'acqua agli alberi con specifiche esigenze idriche. Ciò contribuisce significativamente alla protezione del clima, secondo la città. Ciò riduce anche i giri del dipartimento degli spazi verdi per l'irrigazione. I sensori dell'umidità del terreno aiutano anche a Bad Nauheim con l'uso efficiente e a basso consumo di acqua, come spiegato da Matthias Wieliki, responsabile del dipartimento di Controllo Centrale. "Il servizio invernale viene attivato dai sensori, non più da un controllo sul posto da parte dei dipendenti, come accadeva in passato".

Smaltimento dei Rifiuti Intelligente

La città termale nella regione del Wetterau si basa sulla pianificazione intelligente dei percorsi per svuotare i contenitori dei rifiuti. I dati per questo provengono dai sensori di livello di riempimento sui contenitori dei rifiuti. A Kassel, un'app fornisce consigli sulla riduzione dei rifiuti nella vita quotidiana e informa sui livelli di riempimento nei contenitori di raccolta dei rifiuti sotterranei. Sono già stati installati oltre 100 sensori di livello di riempimento nei contenitori di raccolta dei rifiuti sotterranei di Kassel, con altri in arrivo.

Avviso per Piogge Intense

Il distretto di Fulda ha utilizzato le tecnologie intelligenti per combattere le piogge intense sin da maggio. Tutti i 23 comuni utilizzano il sistema di avviso precoce per le piogge intense, che comprende circa 200 sensori installati nelle fogne, sui ponti, negli edifici pubblici e nei corsi d'acqua. Questi sensori misurano le quantità di pioggia e i livelli dell'acqua, analizzano il comportamento dei flussi nei canali e trasmettono i dati in tempo reale a un cloud. Questi dati vengono confrontati con le misurazioni correnti e le previsioni del tempo del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Viene anche utilizzata l'IA nell'analisi dei dati.

Misure di Sicurezza

A Bad Nauheim, i sensori monitorano l'inquinamento acustico. I sensori specializzati possono categorizzare la fonte di rumore, consentendo alla polizia ausiliaria di priorizzare le risposte alle situazioni urgenti o alla musica ad alto volume in modo obiettivo. La città spiega che "ciò aiuta a garantire che le risorse giuste vengano deployate nel posto giusto al momento giusto".

Ufficio Edilizio Digitale

Dal 2023, il progetto "Ufficio Edilizio Digitale" è in corso con tutte le autorità edilizie municipali del distretto di Fulda. Nella prima fase, l'equipaggiamento come schermi, computer, scanner, monitor di presentazione e altro hardware è stato aggiornato nelle autorità edilizie. Sono state introdotte anche sistemi di gestione dei documenti digitali e software specializzati per il deposito e l'elaborazione digitale delle domande edilizie. Il più grande sottoprogetto è la digitalizzazione di diversi metri di fascicoli edilizi cartacei, che viene eseguita da fornitori di servizi esterni e dovrebbe essere completata in tutti i comuni entro la fine di quest'anno.

Hub per Cittadini e Ospiti e Assistenza per Anziani

Tra i progetti "Città Intelligente" di Kyoto c'è il Punto Servizio di Kassel, aperto nel 2021 - un hub per i cittadini e gli ospiti della città situato nel centro commerciale Galeria della città. Qui vengono utilizzati i mezzi digitali per offrire informazioni e servizi in movimento. Un veicolo mobile chiamato Smart Age Mobile viaggia nei quartieri locali di Kassel per fornire informazioni e un'esperienza pratica sulle tematiche digitali. È disponibile anche un sistema di orientamento digitale per le persone in difficoltà, sia online che tramite un'app, per fornire orientamento nella vita quotidiana.

