Utilizzando yoga, concentrazione mentale e pratiche meditative, gli eroi della CNN elevano i loro sforzi a livelli senza precedenti.

"Di tanto in tanto, essere pionieri nel settore della beneficenza può far sentire isolati nella propria causa," ha osservato CNN Hero Estefanía Rebellón, la cui organizzazione trasforma gli autobus in classi mobili per educare i bambini migranti che vivono vicino al confine tra Stati Uniti e Messico. "Si porta il peso del mondo sulle spalle, credendo di combattere questa lotta da soli."

Nel suo secondo anno di partnership con CNN Heroes, la ** Fondazione Elevate Prize** ha invitato i Top Heroes del 2023 al loro Summit Make Good Famous tenutosi a Miami in maggio. Questa organizzazione non-profit a livello globale sostiene i cambiatori, fornendo loro le risorse e il sostegno necessari per amplificare il loro impatto. L'evento ha offerto workshop per migliorare le competenze, opportunità di networking e sessioni di autocura per rinvigorire e rinfrescare i CNN Heroes.

"In sostanza, si tratta di radunare un gruppo di persone che fanno del bene in tutto il mondo, cercando di fare la differenza e spingere quel masso su per la collina," ha commentato il CNN Hero dell'Anno 2023 Dr. Kwan Stewart, descrivendo l'atmosfera di unità e energia di questo anno's summit. "Ascoltare gli altri parlare dei loro successi e del loro viaggio verso il successo mi ispira."

Si trattava del primo incontro dei Heroes dopo essere stati onorati sul palco dei CNN Heroes a dicembre dell'anno precedente. Il summit ha offerto loro l'opportunità di conoscere i vincitori del premio Elevate Prize e altri leader del settore non-profit.

"Quando si costruisce qualcosa, spesso ci si sente soli. Condividere questa esperienza con spiriti affini è confortante, nutriente e piacevole," ha condiviso il fondatore della Fondazione Elevate Prize Joe Deitch. "Possiamo imparare gli uni dagli altri. Possiamo trovare l'ispirazione e avere quelle 'illuminazioni'. È questo il punto."

È stato così anche per il CNN Hero Alvin Irby, il cui progetto Barbershop Books incoraggia i giovani ragazzi neri a vedere se stessi come lettori.

"Il lavoro che stiamo portando avanti è difficile. Stiamo cercando di affrontare sfide sostanziali e problemi sistemici," ha affermato. "Avere una comunità, la possibilità di condividere le nostre difficoltà e collaborare per trovare soluzioni è empoderante."

Durante il summit, la Fondazione Elevate Prize ha presentato un concetto su cui stava lavorando chiamato Whole Leader. L'obiettivo è che i leader debbano prioritizzare sia il benessere personale che l'impegno comunitario. Aiutando i Heroes a gestire la loro salute mentale e prevenire il burnout, si potenzierà la loro capacità di aiutare gli altri - una priorità per Elevate.

"Prendersi cura di sé può essere difficile da prioritizzare nel settore dell'impatto sociale," ha ammesso il CNN Hero Osei Boateng. "Sembra egoistico e inutile di fronte alle sfide urgenti."

Durante questo training, i Heroes hanno partecipato a sessioni di mindfulness, meditazione e yoga. Queste pratiche sono già un componente cruciale dei ritiri offerti dall'organizzazione del CNN Hero Adam Pearce, che si occupa di persone con lesioni cerebrali e dei loro caregiver. Secondo lui, forniscono benefici sia a sé stessi che alla comunità.

"Giocano un ruolo significativo nel promuovere la riflessione e l'inchiesta su di sé, consentendoci di connetterci con noi stessi e con gli altri," ha sottolineato.

La cura di sé non era l'unico focus. Elevate ha anche fornito lezioni essenziali per ampliare la portata dei Heroes e potenziare il loro lavoro impattante. Ciò includeva sessioni su finanza non-profit, gestione del consiglio e strategie per la narrazione.

La CNN Hero Yasmine Arrington Brooks ha lasciato il summit entusiasta di utilizzare queste competenze migliorate per condividere il mondo sul suo lavoro nel fornire borse di studio e mentoring ai figli di genitori incarcerati.

"È importante evidenziare e amplificare i cambiamenti positivi che accadono nel mondo," ha sottolineato. "Con tutto il caos che c'è ora, penso che alcune persone abbiano solo bisogno di un senso di speranza."

Per il fondatore di Elevate Joe Deitch, il summit rappresentava parte della missione della fondazione di accendere lo scopo e l'entusiasmo in ciascuno di noi.

"Si tratta di risvegliare l'eroe che è in noi," ha dichiarato. "Con il fare del bene, lo portiamo più lontano. Possiamo ispirare l'intero mondo. Possiamo informare le persone che anche loro possono fare la differenza."

Nel grande schema dei bisogni del mondo, la missione della Fondazione Elevate Prize di equipaggiare i cambiatori sembra incredibilmente importante e necessaria.

La riunione globale al summit Make Good Famous ha rappresentato un potente promemoria che affrontare i problemi sociali è uno sforzo collettivo, non una lotta solitaria.

