- Utilizzando video online, si trasforma in una somiglianza di Bruce Springsteen.

Jeremy Allen White, il noto attore americano, si è immerso in un'approfondita esplorazione di YouTube per prepararsi al ruolo dell'icona della musica Bruce Springsteen. Come ha confessato alla rivista maschile "GQ", la quantità di contenuti video era travolgente. Con una reputazione consolidata come chef Carmy nella serie di successo "The Bear: King of the Kitchen", White è pronto a interpretare il musicista nel prossimo film, prestando anche la sua voce in alcune parti.

Per prepararsi al ruolo, White si è immerso e ha analizzato a fondo Springsteen. Il processo è stato "incredibilmente gratificante" per vedere l'evoluzione di Springsteen nel corso della sua vita e per entrare in contatto con la sua voce e il suo tono di conversazione.

Inoltre, si dice che White abbia avuto la possibilità di comunicare direttamente con Springsteen, che sostiene il progetto. Lo ha definito "semplicemente un fantastico individuo". Il film, intitolato "Deliver Me From Nowhere", si dice che ruoti intorno alla creazione dell'album di Bruce Springsteen del 1982, "Nebraska".

Jeremy ha scoperto una vasta gamma di informazioni su Bruce Springsteen su Internet, che ha aiutato la sua ricerca per il ruolo nel prossimo film. Dopo ore di ricerca, White ha scoperto che Springsteen utilizza spesso Internet per connettersi con i fan e condividere contenuti esclusivi.

