- Utilizzando tecniche, applicazioni e venditori dubbia vi inducono in una situazione ingannevole.

I dark patterns sono ovunque. Sono sottili trucchi progettati per condurti in situazioni che potresti non volere, dai siti web ai negozi online e alle app. Questi trucchi, noti come 'dark patterns', vengono utilizzati per indirizzarti in una direzione che favorisce il proprietario della piattaforma invece dei tuoi interessi.

Stiftung Warentest ha spiegato questo concetto nei dettagli nella sua ultima edizione. Esempi di questi trucchi includono le vendite lampo sui siti web come Temu, dove gli affari sembrano troppo buoni per essere veri solo se agisci in fretta. O siti web che rendono facile accettare i cookie con un pulsante rosso acceso, mentre rifiutare è un problema. Ci sono anche giochi che fanno sentire i bambini in colpa per non nutrire un animale digitale, spingendoli a spendere denaro.

Comprendere i Dark Patterns

Despite la varietà degli esempi, il principio rimane lo stesso: questi modelli sono progettati per ingannare le persone in azioni contro i loro interessi per fare profitti. I dark patterns funzionano sfruttando le nostre bias cognitivi e i nostri trigger emotivi, utilizzando essentially le nostre vulnerabilità contro di noi.

Il termine 'dark patterns' è molto appropriato, poiché non solo si riferisce a questi trucchi ingannatori, ma evoca anche toni sinistri e i modi occulti in cui questi modelli influenzano il nostro comportamento.

Nel 2023, il Digital Markets Act (DMA) dell'UE ha proibito l'uso dei dark patterns. Tuttavia, molte offerte continuano ad utilizzare questi trucchi, come dimostrato dalla ricerca di Stiftung Warentest. Ci sono voluti conflitti da parte della fondazione per far cambiare strategia a alcune aziende, mentre altre non l'hanno fatto.

Evitare le Trappole

Per fortuna, diventare consapevoli di questi modelli può notevolmente ridurre le tue possibilità di cadere nelle loro grinfie, secondo Stiftung Warentest. Ecco alcuni consigli pratici per proteggerti da queste strategie ingannevoli:

Prenditi il tuo tempo : Evita decisioni affrettate e leggi attentamente le offerte e le istruzioni prima di agire.

: Evita decisioni affrettate e leggi attentamente le offerte e le istruzioni prima di agire. Pensa alle tue scelte : Non lasciare che i siti web decidano per te – controlla il tuo carrello della spesa e le opzioni preimpostate per eventuali aggiunte nascoste.

: Non lasciare che i siti web decidano per te – controlla il tuo carrello della spesa e le opzioni preimpostate per eventuali aggiunte nascoste. Imposta i limiti : Decidi il tempo e il denaro che sei disposto a investire e rispettali.

: Decidi il tempo e il denaro che sei disposto a investire e rispettali. Gestisci i dati : Siate cauti con i cookie – accettane solo quelli essenziali per evitare di essere tracciati.

: Siate cauti con i cookie – accettane solo quelli essenziali per evitare di essere tracciati. Proteggi gli altri : Gli utenti meno esperti, come i bambini o gli anziani, spesso cadono in queste trappole. Educali per prevenirne la caduta.

: Gli utenti meno esperti, come i bambini o gli anziani, spesso cadono in queste trappole. Educali per prevenirne la caduta. Reagisci: Se sei caduto in una trappola, contatta i fornitori e rammentagli la legge. La tua agenzia locale per la protezione dei consumatori può anche aiutare.

Per ulteriori esempi e le risposte delle aziende contattate, visita test.de.

La Fondazione per la prova dei beni, nota come Stiftung Warentest, ha fornito un'analisi completa di queste pratiche ingannevoli nella sua ultima edizione. Nonostante il divieto dei dark patterns nel 2023 da parte del Digital Markets Act dell'UE, molte offerte continuano ad utilizzarli, come dimostrato dalla ricerca di Stiftung Warentest.

Leggi anche: