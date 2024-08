- Utilizza questo gadget anche per sperimentare esperienze cinematografiche.

Per gli appassionati di film e serie, non c'è dubbio sull'attrattiva di poter sentire l'azione. Nel non troppo lontano futuro, questo sogno potrebbe diventare realtà con l'arrivo di un nuovo dispositivo della società americana Elevated Perceptions, chiamato MovieScent. In uscita a settembre, questo gadget promette di portare un nuovo livello di immersione alle esperienze cinematografiche domestiche, consentendo agli spettatori di "sentire l'azione" indipendentemente dal fatto che stiano guardando un personaggio che mangia una fragrante pizza sullo schermo o che si avventura in una giungla.

Elevated Perceptions, che già ha sul mercato il dispositivo GameScent, promuove MovieScent come il prossimo grande passo avanti. Secondo il sito associato, gli utenti possono "vivere i loro film preferiti come mai prima d'ora".

Come funziona MovieScent?

Il dispositivo, compatibile con tutti i dispositivi TV, computer e console per giochi, viene fornito con bottiglie di profumo. Queste possono essere collegate alla TV via HDMI e controllate tramite un'app. Un'Intelligenza Artificiale (IA) integrata analizza il segnale audio e rilascia profumi che corrispondono alla scena in corso sullo schermo.

In sostanza, MovieScent sembra essere un'evoluzione di GameScent, che è stato principalmente commercializzato per i giocatori. Tuttavia, MovieScent è anche detto funzionare con i videogiochi, sebbene non sia chiaro se i due dispositivi differiscano oltre alle istruzioni sui profumi inclusi e alla marca.

Qual è l'odore di "Anime"?

Il kit di avvio di MovieScent è detto includere una varietà di profumi, come "Ristorante", "Oceano", "Tempesta", "Foresta", "erba appena tagliata" e "aria pulita" (per neutralizzare gli odori). Altri profumi includono "Pizza", "Giungla" o "Nuovo Odore dell'Auto", con altri 36 in fase di progettazione. GameScent include "Foresta", "Tempesta", "Esplosioni", "Spari", "Auto da Corsa" e "aria pulita", che sono detti durare per 4.000 a 5.000 spruzzi ciascuno. I profumi pianificati per GameScent includono "Sangue", "Arena Sportiva" e "Anime".

Tuttavia, la selezione rimane piuttosto limitata, poiché un dispositivo può contenere solo sei bottiglie. Pertanto, gli utenti devono essentially indovinare quale profumo potrebbe essere appropriato per una determinata scena. In realtà, solo cinque note di profumo possono essere rilasciate per volta, poiché uno spazio è riservato al profumo neutralizzante.

Non è altro che un gadget?

Mentre MovieScent promette un'esperienza cinematografica indimenticabile, solo il tempo dirà se può vivere all'altezza delle aspettative. Il dispositivo, con un prezzo di vendita consigliato di circa $180, non è ancora sul mercato. Nel frattempo, GameScent, che attualmente viene venduto su Amazon a circa $150, non ha ancora convinto completamente i critici.

Il portale "Shacknews" scrive che il dispositivo "funziona sorprendentemente bene", ma le persone con un senso dell'olfatto più sensibile potrebbero trovarlo

