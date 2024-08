- Usher deve rinviare il tour.

Il cantante R&B americano Usher (45) ha dato la triste notizia ai suoi fan lo scorso mercoledì (14 agosto). Poche ore prima dell'inizio del suo tour "Past Present Future", ha annullato il suo primo concerto ad Atlanta. In una lunga dichiarazione, ha spiegato il motivo della cancellazione.

Usher promette il suo meglio fisicamente

"Nel corso dei miei oltre 30 anni di carriera, ho dato il 100% del mio sangue, sudore e lacrime per offrire il miglior spettacolo e regalare ai miei fan un'esperienza indimenticabile", si legge nella dichiarazione pubblicata su Instagram. Intendeva fare lo stesso in questo tour e ha deciso di rimandare il concerto "stasera a una data successiva per dare al mio corpo il tempo di riposare e guarire", ha spiegato il cantante.

"Avrete comunque qualcosa dal passato, qualcosa dal presente e uno sguardo unico al futuro nella data rinviata, ma avrete anche il 100% di me", ha detto Usher, facendo riferimento al tema "Past Present Future" del tour, e esprimendo il suo rammarico per la cancellazione: "L'ultima cosa che vorrei fare è deludere i fan che hanno atteso con ansia l'inizio di questo tour. Ma non sarei l'artista che sono se non potessi darvi il mio meglio fisicamente". Secondo "Variety", il cantante si sta riprendendo da un infortunio non specificato.

I prossimi due concerti sono previsti allo State Farm Arena di Atlanta, ma non è ancora chiaro se i concerti di venerdì (16 agosto) e sabato (17 agosto) si svolgeranno. Successivamente, sono previsti altri concerti negli Stati Uniti e in Canada per l'autunno secondo il sito ufficiale. Nel 2025 sono annunciati concerti in Europa, inclusi Londra, Parigi, Amsterdam e Berlino. I concerti a Berlino sono previsti per il 1° maggio, 2° maggio e 4° maggio all'Uber Arena.

