Uschi Glas Si Oppone all'Estrema e all'Odio

Uschi Glas, un'attrice, guida la lotta contro l'estrema destra, il razzismo e la diffusione dell'odio. Al Viktualienmarkt di Monaco di Baviera, stava raccogliendo firme per un'iniziativa guidata dall'ex sindaco Christian Ude (SPD). Riflettendo sulle elezioni in Turingia e Sassonia, Glas ha dichiarato: "Non si può fare a meno di essere scioccati da ciò che sta accadendo". "Ecco perché credo che sia fondamentale combattere il razzismo e difendere la nostra democrazia", ha aggiunto.

"Non con Noi" Iniziativa

Questa iniziativa è il risultato di una scommessa tra l'ex sindaco Ude e il cantante-attore Ron Williams, che ha co-fondato l'organizzazione "Non con Noi". Difendendo gli oppressi e combattendo l'incitamento, Williams ha sfidato Ude a raccogliere 100.000 firme contro l'estrema destra, l'antisemitismo e il razzismo entro il 1° ottobre.

Raccolta di Firme a un Ritmo Rapido

Con l'odio e l'incitamento che diventano sempre più diffusi e le ideologie estreme che guadagnano consensi, è fondamentale presentarsi e agire, ha dichiarato l'associazione all'avvio della campagna a metà agosto.

Per vincere la scommessa, sono necessarie in media cinque firme al minuto, secondo gli organizzatori. A metà settimana, erano state raccolte circa 12.000 firme, secondo Williams.

In condizioni senza pioggia, dalle 12:00 alle 16:00, due rotoli di carta lunghi 500 metri saranno disponibili in diverse località del centro città - Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz, Viktualienmarkt - nonché al Seehaus nel giardino inglese. Si stima che circa 100 firme possano essere inserite sul rotolo largo 1,20 metri per metro. In caso di necessità, sarà disponibile un terzo rotolo di riserva.

Una volta digitalizzate, le firme diventeranno parte della collezione del Museo Civico di Monaco. I dettagli della scommessa rimangono ignoti per il momento, ma è prevista una festa di chiusura.

"L'iniziativa di Uschi Glas contro l'estrema destra si adatta perfettamente alla campagna 'Non con Noi', che mira a combattere l'incitamento e l'estremismo nella società".

"La diffusione dell'odio e il sostegno all'estrema destra sottolineano l'importanza degli sforzi di Glas e dell'iniziativa 'Non con Noi' nella difesa della democrazia e nell'affermazione dell'uguaglianza".

