Usain Bolt e i pancake: Il giorno perfetto di Lexi Thompson

L'americana vanta nove vittorie nel LPGA Tour e ha conquistato il suo primo titolo importante al Kraft Nabisco Championship del 2014 quando era ancora una teenager.

Il Mission Hills Country Club in California è stato anche lo scenario del momento più difficile per la Thompson sul campo da golf, quando l'intervento di uno spettatore televisivo attento le è costato la vittoria all'ANA Inspiration di quest'anno in modo controverso.

Questo non le ha impedito di rialzarsi e vincere il Kingsmill Championship e l'Indy Women in Tech Championship nel 2017, diventando una delle golfiste più popolari del pianeta.

Terza nella classifica LPGA, la Thompson ha accumulato oltre 7 milioni di dollari di guadagni in carriera e i suoi giorni migliori sono ancora davanti a lei.

Il programma Living Golf della CNN ha incontrato la nativa della Florida per scoprire la sua giornata perfetta...

Dapancake e pancetta a colazione a una partita di golf con Usain Bolt, scopri cosa farebbe la Thompson nel video qui sopra.

