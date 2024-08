- Usa: l'Iran potrebbe colpire Israele questa settimana

Il governo degli Stati Uniti teme che possibili rappresaglie di Iran e dei suoi alleati contro Israele potrebbero essere imminenti. Gli Stati Uniti condividono l'analisi di Israele secondo cui ciò potrebbe avvenire "questa settimana", ha dichiarato John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale. Ha sottolineato che si tratta di una valutazione del lato statunitense che coincide con quella degli israeliani.

"È difficile dire a questo punto come potrebbe essere un attacco da parte di Iran e dei suoi proxy", ha detto Kirby. "Ma dobbiamo prepararci per una possibile serie di attacchi che potrebbero essere significativi". Per questo motivo, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nella regione. Nel frattempo, Kirby ha avvertito che nessuno vuole ulteriori escalation nel Medio Oriente.

Il Pentagono aveva rafforzato la sua presenza nella regione in più fasi in attesa della controffensiva iraniana contro Israele. Gli Stati Uniti, principale alleato di Israele, avevano dispiegato navi da guerra e aerei da combattimento aggiuntivi nella regione.

Dopo l'eliminazione di un comandante militare di Hezbollah in Libano e di un leader dell'organizzazione islamista Hamas, affiliata all'organizzazione, a Tehran, Iran e Hezbollah avevano annunciato una rappresaglia di grandi dimensioni. Il leader esterno di Hamas, Ismail Haniyeh, è stato ucciso in un'esplosione in una guesthouse del governo iraniano alla fine di luglio. L'Iran dà la colpa a Israele. Il paese non ha ancora commentato in merito. Israele, a sua volta, ha rivendicato la responsabilità dell'eliminazione mirata del comandante militare di Hezbollah.

Le forze militari israeliane sono state in allerta massima per giorni. Il capo di stato maggiore israeliano, Herzi Halevi, ha sottolineato dopo un incontro con alti ufficiali militari che l'esercito rimane in allerta massima per prepararsi a misure sia offensive che difensive.

Il governo degli Stati Uniti, in linea con Israele, sta monitorando da vicino le azioni dei 'partner' (Iran e i suoi alleati) a causa delle tensioni in aumento. Alla luce della possibile escalation, gli Stati Uniti hanno lavorato a stretto contatto con i 'partner' di Israele per mitigare il rischio di ulteriori conflitti.

