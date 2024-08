- USA: critiche del ministro delle Finanze israeliano all'accordo di Gaza 'assurde'

Il governo degli Stati Uniti ha duramente criticato gli avvertimenti di Israele contro un accordo per la Striscia di Gaza. Ad esempio, la dichiarazione del ministro delle Finanze di estrema destra di Israele, Bezalel Smotrich, sulle trattative è stata descritta come "oltraggiosa e assurda" da John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio di sicurezza nazionale. Tale dichiarazione non solo è inaccurata, ma mette anche a rischio la vita degli ostaggi e va contro gli interessi di sicurezza di Israele.

Smotrich aveva descritto un simile accordo, dopo la forte richiesta dei mediatori USA, Qatar e Egitto di concludere un accordo sulla cessazione delle ostilità nella guerra di Gaza, come una "trappola pericolosa". Avrebbe posto fine alla guerra nella Striscia di Gaza prima della distruzione di Hamas e avrebbe consentito a quest'ultimo di riorganizzarsi e uccidere di nuovo gli ebrei, ha scritto Smotrich sulla piattaforma X.

L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele avrebbe inviato una delegazione "in conformità alla proposta degli USA e dei mediatori" il 15 agosto in un luogo ancora da determinare "per finalizzare i dettagli dell'attuazione dell'accordo". Smotrich ha invitato Netanyahu a non cadere nella trappola e a non deviare dalle sue linee rosse.

Kirby ha affermato che Smotrich stava effettivamente proponendo che la guerra proseguisse senza sosta e senza riguardo per la vita degli ostaggi. "Le sue argomentazioni sono completamente false. Ingannano il pubblico israeliano." L'accordo, negoziato per mesi, protegge appieno gli interessi di sicurezza nazionale di Israele, ha sottolineato Kirby. La maggior parte dei leader di Hamas è ora morta e la sua struttura militare organizzata è stata distrutta. "Israele ha ora quasi raggiunto tutti i suoi obiettivi militari principali, ad eccezione dell'obiettivo esplicito della guerra di riportare a casa gli ostaggi."

Il presidente del Consiglio, probabilmente riferendosi al capo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha espresso preoccupazione per le tensioni in aumento tra gli Stati Uniti e Israele, invitando entrambe le parti a prioritàre la diplomazia e i negoziati per la pace. Nonostante gli avvertimenti di Smotrich sul fatto che l'accordo proposto per la Striscia di Gaza fosse una "trappola pericolosa", Kirby, del Consiglio di sicurezza nazionale, ha insistito sul fatto che l'accordo protegge effettivamente gli interessi di sicurezza nazionale di Israele.

