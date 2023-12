Notizie salienti

US Open: Angelique Kerber, campionessa in carica, è stata sconvolta da Naomi Osaka

Naomi Osaka sconfigge la testa di serie n. 6, Angelique Kerber, in un set diretto.

La Kerber era la campionessa degli US Open 2016 ed ex numero 1 del mondo

Angelique Kerber, che all'epoca era balzata al numero 1 del mondo dopo aver vinto gli US Open l'anno scorso, è stata eliminata martedì pomeriggio dopo un solo turno, perdendo contro la diciannovenne giapponese Naomi Osaka in set diretti.

Osaka, classificata al n. 45 del mondo, ha vinto 6-3, 6-1. Si trattava del loro primo incontro in carriera.

È la seconda volta che la campionessa in carica degli US Open femminili perde al primo turno dell'anno successivo. L'altra volta è stata Svetlana Kuznetsova, nel 2005.

Osaka ha avuto 22 vincenti, 17 errori non forzati e ha salvato tutte e quattro le palle break.

Naomi Osaka durante la partita di martedì contro la campionessa dell'anno scorso.

"Ho dovuto davvero concentrarmi per giocare contro la Kerber, perché è davvero brava e riesce ad arrivare a tutto", ha detto Osaka a ESPN dopo la vittoria.

Un anno fa a Flushing Meadows a New York, la Kerber ha battuto Karolina Pliskova in un'emozionante finale, conquistando il suo secondo titolo del Grande Slam del 2016. Ma da allora per la tedesca è stata una lotta. Kerber non ha più vinto un titolo da quando ha vinto a New York nel 2016.

Kerber, sesta testa di serie, è l'ultima delle teste di serie femminili a cadere al primo turno questa settimana. La numero 2 Simona Halep ha perso in un classico istantaneo contro la wild card Maria Sharapova lunedì sera, mentre la britannica Johanna Konta, settima testa di serie, ha perso contro la serba Aleksandra Krunic.

Osaka affronterà al secondo turno la vincente dell'incontro tra Denisa Allertova della Repubblica Ceca e Rebecca Peterson della Svezia. L'anno scorso, Osaka ha perso contro l'americana Madison Keys al terzo turno.

"Oggi ho giocato bene e spero di continuare così anche nel prossimo incontro", ha dichiarato Osaka.

Fonte: edition.cnn.com