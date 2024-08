Ursula von der Leyen incontra sfide nelle sue relazioni con i maschi.

Ursula von der Leyen è sul punto di presentare la sua squadra per la nuova Commissione UE, ma si trova di fronte a un problema: il suo desiderio di parità di genere non è riflesso nella sua rosa di candidati, che vede più uomini che donne. Gli Stati membri hanno fino a venerdì per presentare i loro commissari nazionali, lasciando von der Leyen con 17 uomini e 7 donne, inclusa se stessa. Si prevede che l'Italia nominerà anche un uomo, e Belgio e Bulgaria, ancora senza nuovi governi, potrebbero ritardare la selezione del loro candidato.

Se queste proiezioni si rivelano corrette, la "Commissione von der Leyen II" potrebbe contare solo 7 donne tra i suoi 27 membri, il numero più basso degli ultimi 20 anni. Tuttavia, la guida della Commissione sarà tutta al femminile; la premier dell'Estonia, Kaja Kallas, è destinata a diventare la rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e vicepresidentessa della Commissione. Purtroppo, la richiesta di von der Leyen di parità di genere non è stata accolta da alcun paese, che propone commissari in base al loro merito, secondo gli Stati membri.

"Mancanza di Consapevolezza e Volontà"

Il European Women's Lobby, un gruppo che promuove l'uguaglianza di genere, denuncia questa situazione come più che semplicemente deludente. La portavoce dell'organizzazione, Mirta Baselovic, critica i paesi membri, sostenendo che o non comprendono il potenziale femminile nei loro paesi o lo ignorano intenzionalmente.

Critiche severe sono anche giunte dal Parlamento Europeo, che esaminerà i candidati nelle prossime settimane. Lina Gálvez Muñoz, presidente del Comitato per i Diritti delle Donne e la Parità di Genere, ha espresso il suo disappunto, definendo la situazione un "cattivo messaggio" soprattutto per le giovani donne e le ragazze. La socialista spagnola ha criticato i paesi per la loro apparente mancanza di ambizione politica.

Un diplomatico di Bruxelles, che ha chiesto l'anonimato, vede un gioco di potere familiare tra le istituzioni. "Ci aspettiamo che von der Leyen si batta per l'uguaglianza di genere", ha detto. "Al tempo stesso, consideriamo nostro diritto sovrano proporre un commissario competente".

La Mano Forte di von der Leyen

Alberto Alemanno, esperto di diritto europeo con sede a Parigi, ritiene che von der Leyen abbia un notevole potere in questo scontro di potere. Rifiutando la lista dei paesi membri e dimostrando la sua indipendenza, può affermare il suo potere. Tuttavia, Alemanno sostiene che il strumento di negoziazione più forte di von der Leyen è la sua capacità di assegnare i portafogli chiave.

Secondo Alemanno, diversi paesi cercano posizioni ambite come la politica della concorrenza, il mercato interno, l'economia, le finanze e il commercio. Con queste posizioni, von der Leyen può utilizzare la sua influenza per spingere i paesi membri a proporre candidate femminili in cambio dei portafogli desiderati.

Una volta che von der Leyen avrà presentato i suoi candidati preferiti, il Parlamento Europeo potrà interrogarli, esaminando i loro backgrounds e motivazioni. In passato, il Parlamento è riuscito a influire sulle nomine, ad esempio respingendo alcuni candidati dell'Ungheria e della Romania per "conflitto di interessi" durante il primo mandato di von der Leyen. In teoria, il potere del Parlamento si limita all'approvazione o al respingimento della Commissione nel suo insieme.

Non è certo se la nuova Commissione sarà in grado di iniziare il lavoro come previsto il 1° novembre. Eric Mamer, portavoce di von der Leyen, rimane cauto: "La Presidente sta facendo del suo meglio per raggiungere un equilibrio nella sua squadra".

