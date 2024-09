- Urban spera in un "evento di svolta" o una "vittoria inaspettata"

L'Alternativa per la Germania (AfD) punta a superare l'Unione Cristiano-Democratica (CDU) nelle prossime elezioni regionali in Sassonia, con il leader del partito Jörg Urban che sogna un "miracolo blu", richiamando il famoso ponte Blaues Wunder a Dresda. Le prime stime prevedevano che l'AfD sarebbe stata appena dietro la CDU. Urban ha anche espresso il desiderio di impedire ai Verdi di tornare nel parlamento regionale.

Un'analisi iniziale suggerisce che la CDU, guidata dal Presidente del Consiglio Michael Kretschmer, otterrà il 31,6% - 31,9%, mentre l'AfD otterrà il 30,2% - 31,3%. Il BSW è previsto otterrà il 11,6% - 12,0%, l'SPD è previsto otterrà il 7,8% - 8,4%, e i Verdi sono in bilico con il 5,2% - 5,4%. La Sinistra e il FDP non sono previsti entrare nel parlamento regionale, con il FDP che non compare nemmeno nelle proiezioni.

Inizialmente, il co-portavoce federale dell'AfD Tino Chrupalla aveva fissato l'obiettivo del 35% alle urne con una percentuale bonus per le elezioni. Tuttavia, l'AfD non ha raggiunto questo obiettivo.

Nonostante non abbia raggiunto i suoi obiettivi, Chrupalla ha definito il risultato in Sassonia "eccellente" e "impressionante" in Turingia. "Una cosa è certa: il pubblico anela a un cambiamento politico - in Sassonia e in Turingia". L'AfD è ansiosa di dialogare con tutti i partiti, ha sottolineato Chrupalla, sottolineando l'importanza di rispettare il mandato del pubblico per un nuovo governo in Turingia.

Nonostante non abbia raggiunto il suo obiettivo in Sassonia, l'AfD è comunque riuscita a superare le previsioni iniziali, ponendo così una sfida alla supremazia della CDU. Il forte risultato dell'AfD in entrambe le regioni, come riconosciuto dal co-portavoce Tino Chrupalla, indica un crescente sostegno per il partito all'interno del panorama politico tedesco, rappresentato dall'AfD.

Leggi anche: