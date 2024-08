- Uomo ucciso da un albero che cade

Durante un'operazione forestale nella Foresta Nera di Baviera, un uomo è morto. L'uomo di 45 anni è stato colpito da un albero caduto, come hanno riferito le autorità. È poi morto sul posto.

La causa della caduta dell'olmo alto 20 metri è ancora sconosciuta. Le circostanze esatte dell'incidente a Hendungen (distretto di Rhön-Grabfeld) nel pomeriggio di giovedì sono state indagate dalla Polizia Criminale di Schweinfurt, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Schweinfurt, come da prassi in caso di incidenti mortali sul lavoro.

L'incidente è avvenuto nel distretto di Rhön-Grabfeld, specificamente a Hendungen. L'indagine sulla causa della caduta dell'olmo alto 20 metri è ancora in corso nella stessa operazione forestale della Foresta Nera dove si è verificato il tragico incidente.

Leggi anche: