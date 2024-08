- Uomo pugnalato a Spandau

Ieri sera, un uomo di 45 anni è stato aggredito e ferito da un altro uomo armato di coltello. Le prime indagini suggeriscono che diverse persone hanno avuto una discussione animata alla fermata dell'autobus in Nauener Straße/Brunsbütteler Damm poco prima della mezzanotte. La polizia ha riferito l'incidente. Durante la rissa, l'aggressione è avvenuta.

Il sospetto è poi fuggito, come riferito. L'uomo di 45 anni è stato portato in ospedale per le cure. La polizia sta indagando. Un portavoce ha dichiarato che non è ancora noto se i due uomini si conoscessero.

L'incidente alla fermata dell'autobus in Nauener Straße/Brunsbütteler Damm della scorsa notte sembra essere stato il risultato di una discussione accesa, che ha portato a un crimine involving un'aggressione con coltello. La polizia sta attualmente indagando per determinare se questo crimine sia stato un atto di aggressione intenzionale o solo un altercation sfortunato tra due individui.

