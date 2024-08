- Uomo pugnala donna di 34 anni con un coltello - gravi ferite

Un uomo di 39 anni ha inflitto ferite potenzialmente letali a un altro uomo nel distretto di Neukölln a Berlino con un coltello. La vittima di 34 anni è stata portata in ospedale venerdì sera, secondo la polizia di Berlino. L'uomo rimane in condizioni critiche dopo l'intervento chirurgico.

I due uomini si conoscevano, secondo la polizia. Hanno avuto una discussione e il 39enne ha estratto il coltello. È fuggito inizialmente ma poi si è arreso alla polizia, secondo i resoconti.

