Uomo presumibilmente motivato dall'attacco di Hamas accusato di aver tentato di unirsi a un'organizzazione terroristica con base in Somalia

Karrem Nasr, 23 anni, è accusato di aver tentato di fornire supporto materiale e risorse ad al-Shabaab, un'organizzazione terroristica straniera con sede in Somalia, ha dichiarato l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Distretto meridionale di New York in un comunicato stampa.

Se Nasr sarà giudicato colpevole, potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere, secondo i funzionari federali.

A novembre, mentre si trovava in Egitto, ha "ripetutamente espresso il suo desiderio e i suoi piani" di unirsi ad al-Shabaab e di "combattere la jihad, anche nelle comunicazioni con una fonte confidenziale dell'FBI", che si proponeva come facilitatore di organizzazioni terroristiche, si legge nella denuncia.

Nasr, cittadino statunitense, ha dichiarato, attraverso i messaggi con la fonte confidenziale e i post online, di "pensare da tempo di impegnarsi nella jihad" e di essere particolarmente motivato a diventare un jihadista dall'attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre, che ha ucciso almeno 1.200 israeliani, secondo la denuncia.

Ha comunicato alla fonte confidenziale che il nemico numero uno è "l'America malvagia", che ha definito "la testa del serpente", e in recenti post pubblici sui social media, Nasr ha avvertito che la "Jihad" stava "arrivando presto in una località degli Stati Uniti vicino a voi", oltre a postare emoji di aerei, bombe e incendi, secondo la denuncia.

Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha dichiarato in un comunicato che Nasr "motivato dall'atroce attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre, si è dedicato alla jihad violenta contro l'America e i suoi alleati". Nasr, cittadino di questo Paese, ha viaggiato dall'Egitto al Kenya con l'intenzione di unirsi ad al-Shabaab e di addestrarsi per compiere la sua missione jihadista di morte e distruzione".

Nasr "era pronto a uccidere e a farsi uccidere per sostenere la causa jihadista e, con le sue stesse parole, ha descritto l'America come 'il male' e la 'testa del serpente'", ha aggiunto Williams.

Secondo la denuncia, Nasr si è trasferito dal New Jersey all'Egitto intorno al luglio 2023. Il 14 dicembre è volato dall'Egitto al Kenya, dove aveva intenzione di recarsi in Somalia, ma è stato arrestato dalle autorità keniote e riportato negli Stati Uniti il 28 dicembre, secondo il comunicato.

Non è chiaro se Nasr abbia un avvocato, ma dovrebbe comparire venerdì davanti alla corte federale di Manhattan.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com