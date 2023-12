Uomo muore dopo un incontro con uno squalo alle Hawaii

La polizia è intervenuta intorno alle 11:19 ora locale in un'area di spiaggia al largo della Hana Highway a Paia. Gli agenti hanno usato una moto d'acqua per portare a riva un uomo di 39 anni che era rimasto ferito nell'"incontro con lo squalo", ha dichiarato la polizia di Maui in un comunicato stampa.

Dopo aver portato l'uomo a riva, i primi soccorritori hanno eseguito "misure di salvataggio" fino all'arrivo dei medici per trasportarlo al Maui Memorial Medical Center, secondo il comunicato stampa.

L'uomo è poi morto a causa delle ferite riportate, ha dichiarato la polizia. Le autorità hanno detto che non avrebbero rivelato la sua identità per 24 ore "per dare alla sua famiglia l'opportunità di informare i parenti e gli amici più stretti".

I ricercatori hanno notato una maggiore probabilità di morsi di squalo alle Hawaii da ottobre a dicembre, secondo la Division of Aquatic Resources, che fa parte del Department of Land and Natural Resources delle Hawaii.

Gli attacchi di squali, in particolare quelli mortali, sono rari: in media, gli squali uccidono cinque persone all'anno in attacchi non provocati, come ha riferito in precedenza la CNN. Le probabilità di essere attaccati mortalmente da uno di questi pesci carnivori sono meno di 1 su 4 milioni, secondo l'International Shark Attack File. Gli esperti attribuiscono molti morsi di squalo a casi di errore di identità, soprattutto in acque con scarsa visibilità.

Secondo i registri, l'ultimo incontro fatale con uno squalo alle Hawaii è avvenuto l'8 dicembre 2022, quando un appassionato di snorkeling è stato ucciso al largo di Maui.

Zoe Sottile della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com