Dopo un tuffo dal trampolino da 10 metri, un giovane a Brema è presumibilmente morto per traumi interni. Il 23enne ha colpito l'acqua con il petto in avanti, subendo ferite fatali, secondo un portavoce della polizia. "È stato un incidente terribile." Il caso è ora chiuso per gli investigatori.

I testimoni hanno riferito che il giovane ha eseguito un tuffo pessimo e ha colpito l'acqua in modo sgraziato nel tardo pomeriggio di lunedì. "Pensiamo che sia caduto sfortunatamente," ha detto un portavoce dei bagni di Brema. Il 23enne è riemerso inizialmente ma ha fatto movimenti incerti nuotando, con le sue condizioni visibilmente peggiorate. I bagnini hanno reagito subito, tirandolo fuori dall'acqua e prestando i primi soccorsi, ma senza successo.

Un "molto, molto triste incidente" a Brema

Un incidente simile non si era mai verificato a Brema prima. "Ci sono sempre persone che colpiscono l'acqua male, ma di solito hanno solo il fondoschiena rosso, magari un livido o un'infrazione all'orecchio," ha detto il portavoce dei bagni di Brema. Questo non era paragonabile all'incidente fatale. "È stato semplicemente un molto, molto triste incidente." Un'équipe di intervento in crisi sta supportando il personale, e il trampolino da 10 metri rimarrà chiuso oggi come segno di rispetto. "Non possiamo semplicemente continuare."

Il personale specialmente addestrato supervisiona sempre le torri di tuffo, ha sottolineato il portavoce dei bagni di Brema. Essi garantiscono, tra le altre cose, che non vengano spinti bambini in acqua e che solo nuotatori esperti si tuffino. Chi ha tuffato dalle torri da 3, 5 e 7,5 metri può tentare il livello più alto. "Si dovrebbe salire gradualmente al trampolino da 10 metri per poter valutare il tuffo," ha detto il portavoce. Quando si tuffa dal trampolino da 10 metri, si raggiunge una velocità di circa 50 chilometri orari e si dovrebbe cercare di entrare in piscina con il minor contatto possibile con la superficie dell'acqua. "Più piccola è l'area di contatto, meno violento è l'impatto."

La polizia è stata informata poco dopo l'incidente sfortunato ai bagni di Brema. Gli ufficiali stanno attualmente indagando sulle circostanze della morte del giovane.

