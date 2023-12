Uomo in aereo accusato di aver rubato 23.000 dollari in contanti ai compagni di viaggio

L'uomo è stato indicato nei documenti d'accusa del tribunale come Zhang Xiuqiang, un cittadino cinese di 52 anni che era a bordo di un volo operato da Scoot, l'ala economica di Singapore Airlines. Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato alla CNN di "essere a conoscenza di un incidente" avvenuto a bordo di un volo da Ho Chi Minh City a Singapore il 16 dicembre.

"Il nostro personale di bordo è stato avvisato da un passeggero di un sospetto furto in cabina e ha attivato la divisione di polizia aeroportuale", ha detto il portavoce. "I passeggeri coinvolti sono stati scortati fuori dall'aereo dalle autorità aeroportuali per ulteriori indagini, mentre lo sbarco è proseguito come di consueto per il resto dei nostri passeggeri".

Secondo le accuse lette in tribunale e riportate dall'emittente pubblica di Singapore Channel NewsAsia, Zhang avrebbe derubato tre diversi passeggeri. Avrebbe preso 3 milioni di dong vietnamiti (123 dollari) dallo zaino di un passeggero e 510 milioni di dong vietnamiti (20.950 dollari) e una banconota da 50 dollari di Singapore (38 dollari) da una borsa nera appartenente a un altro passeggero.

Avrebbe inoltre sottratto 1.000 dollari e 930 dollari di Singapore (700 dollari) da una busta trovata in una borsa grigia appartenente a un terzo passeggero.

Il furto in cabina costituisce un reato federale in molti Paesi ed è più comune di quanto la maggior parte dei viaggiatori pensi. In ottobre la polizia di Hong Kong ha avvertito di un'impennata di furti sugli aerei in arrivo dopo aver scoperto un'associazione a delinquere che rubava carte di credito ai passeggeri. Nel 2019, la Cathay Pacific Airways di Hong Kong ha annunciato un giro di vite sui piccoli furti di forniture di bordo da parte del personale di bordo.

Nel frattempo, a settembre un uomo è stato arrestato a Taiwan per aver presumibilmente rubato del denaro contante dal bagaglio a mano di un altro passeggero su un volo da Tokyo a Taipei.

Zhang è stato rinviato per accertamenti di polizia. Se condannato per furto, potrebbe rischiare fino a tre anni di carcere, una multa o entrambe le cose per ogni accusa.

Scoot ha dichiarato di non essere in grado di fornire ulteriori dettagli sul caso, ma ha avvertito l'equipaggio e i passeggeri di rimanere vigili a bordo.

"Il nostro personale operativo è addestrato a essere vigile e ad avvisare le autorità di qualsiasi comportamento sospetto a bordo dei nostri voli", si legge nel comunicato. "Consigliamo inoltre ai nostri clienti di salvaguardare sempre i loro oggetti di valore".

