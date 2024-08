- Uomo gravemente ferito in un incendio in casa

In un incendio in un edificio a più famiglie a Helmstedt, un uomo è rimasto gravemente ferito. Gli agenti di polizia avevano portato fuori dall'appartamento pieno di fumo il 64enne, come hanno riferito a mezzogiorno. È stato portato in ospedale con gravi ferite. Un testimone oculare aveva informato gli agenti al loro arrivo che l'uomo era ancora nell'edificio.

I vigili del fuoco hanno impedito che l'incendio si propagasse agli appartamenti vicini. Secondo la polizia, la causa dell'incendio era ignota. L'appartamento in cui è divampato l'incendio è stato sequestrato.

L'incendio era scoppiato in uno degli appartamenti, trasformandolo in un mare di fiamme e fumo. Nonostante il calore intenso, i pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio prima che potesse coinvolgere altri appartamenti.

Leggi anche: