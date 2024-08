- Uomo gravemente ferito in incidente industriale

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente in una fabbrica nel distretto dell'Alta Baviera di Eichstätt. Mercoledì, il dipendente di 57 anni di un'azienda di prototipazione di Beilngries stava tagliando pezzi di legno su una sega stazionaria, come hanno riferito le autorità. "Sembra che sia entrato in contatto con la lama della sega, tagliandosi diversi dita della mano sinistra", è stato riferito. È stato trasportato in elicottero in una clinica specializzata.

L'incidente in fabbrica è stato classificato come infortunio sul lavoro, data la sua situazione lavorativa. A causa della gravità delle sue ferite, è stato necessario un intervento chirurgico urgente per riattaccare le dita tagliate.

