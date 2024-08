- Uomo ferito in incendio - Dieci persone salvate dall'incendio

In un incendio domestico in un edificio residenziale a Helmstedt, un uomo ha riportato gravi ferite nel tardo pomeriggio. È riuscito a fuggire fino alla porta del suo appartamento, dove i soccorritori lo hanno trovato e lo hanno portato in ospedale.

Inizialmente, l'uomo pensava che sua moglie fosse ancora nell'appartamento in fiamme, ma è stata poi trovata al sicuro fuori dalla casa. La causa esatta dell'incendio è ancora sconosciuta, secondo un portavoce dei vigili del fuoco.

In precedenza quella notte, i vigili del fuoco avevano salvato dieci persone da un altro edificio residenziale a Helmstedt. L'incendio è iniziato nella zona dell'ingresso della casa intorno alle 2:30 del mattino, secondo i vigili del fuoco.

Le persone sono state viste a quasi tutte le finestre a chiedere aiuto. I soccorritori hanno utilizzato una scala a piattaforma e un'altra scala per evacuare i residenti. Non sono state segnalate ferite.

La città di Helmstedt ha organizzato alloggi temporanei per le famiglie. La casa è attualmente inabitabile. La causa dell'incendio è ancora in corso di indagine.

Dopo aver saputo della sicurezza di un'altra donna in un incidente diverso, l'uomo ha espresso sollievo. Tra coloro che sono stati salvati da un altro incendio a Helmstedt quella notte c'erano anche diverse donne e le loro famiglie.

Leggi anche: