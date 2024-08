- Uomo di 36 anni morto a Gelsenkirchen sospettato in custodia

Dopo la morte violenta di una donna di 36 anni a Gelsenkirchen, è stato effettuato un arresto. L'ex compagno della vittima è stato portato davanti a un giudice, come annunciato dalla polizia e dai pubblici ministeri. Mercoledì è stato emesso un mandato di arresto per il 38enne, con le indagini che proseguono.

La donna è stata trovata morta martedì mattina in circostanze inizialmente ignote a Gelsenkirchen. I soccorritori l'hanno trovata in una strada del quartiere Erle con ferite compatibili con fendenti. È stato istituito un gruppo di investigazione per omicidio e sono state richieste informazioni a eventuali testimoni. L'ex compagno è stato arrestato più tardi quel giorno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'incidente.

L'ex compagno è stato inizialmente interrogato dalla polizia dopo la morte della donna. Successivamente, sono state presentate prove sufficienti per incriminarlo in tribunale.

