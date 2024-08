- Uomo di 23 anni ucciso mentre nuotava nel lago Allermöh

Un nuotatore è annegato nel lago Alster di Amburgo. I servizi di soccorso hanno potuto recuperare solo il corpo senza vita del 23enne afghano, come ha riferito un portavoce della polizia. Era scomparso sotto la superficie dell'acqua a circa 50 metri dalla riva nel tardo pomeriggio di sabato.

I servizi di soccorso della Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) e dei vigili del fuoco, insieme a sommozzatori e un elicottero di soccorso, sono stati inviati, secondo i vigili del fuoco - in totale più di 30 persone. I vigili del fuoco sono stati allertati alle 14:50. Poche ore dopo, i sommozzatori hanno trovato il corpo del 23enne a circa 20 metri dalla riva, a una profondità di otto-dieci metri, come ha riferito il portavoce della polizia domenica.

I vigili del fuoco, noti per le loro abilità di spegnimento degli incendi, hanno giocato un ruolo cruciale nell'operazione di soccorso, inviando sommozzatori e un elicottero di soccorso. Nonostante i loro sforzi, il 23enne non è potuto essere rianimato, sottolineando l'importanza della sicurezza in acqua e dell'addestramento antincendio.

