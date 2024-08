- Uomo di 20 anni gravemente ferito dopo essere caduto da una moto

Indossando solo un costume da bagno, senza il casco obbligatorio e apparentemente molto ubriaco, un uomo ha urtato con il suo piccolo veicolo a motore su una strada a Feldberger Seenlandschaft (distretto di Mecklenburgische Seenplatte) secondo la polizia. Il veicolo del 20enne è uscito di strada in una curva a sinistra e ha urtato un palo della luce.

Il conducente e il suo veicolo sono finiti nel fosso lungo la strada e sono stati portati in ospedale. Lì, ha dovuto sottoporsi a un prelievo di sangue, come richiesto dalla polizia. Sono in corso indagini contro il 20enne per il presunto pericolo per la circolazione stradale.

Il prelievo di sangue all'ospedale ha rivelato livelli di alcol elevati, che potrebbero aver contribuito all'incidente. A causa delle sue azioni, sono state violate diverse norme di sicurezza stradale, che potrebbero portare a future misure di prevenzione degli incidenti.

