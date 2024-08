- Uomo con un coltello sul tetto <unk> La polizia circonderà la casa

La polizia ha circondato una casa a Zell am Harmersbach dove un uomo è stato avvistato con un coltello. Stanno attualmente cercando di mettersi in contatto con l'uomo, ha detto un portavoce della polizia, ma questo si sta rivelando difficile a causa dello stato mentale sospettato dell'uomo. Non ci sono state ferite segnalate fino ad ora e non c'è attualmente alcuna situazione di minaccia. Inizialmente, l'uomo era sul tetto della casa bifamiliare, poi al piano superiore.

Le forze speciali della polizia sono coinvolte nell'operazione. Tra le altre cose, un elicottero li ha portati sulla scena, come ha detto il portavoce della polizia.

La polizia è stata chiamata perché l'uomo era stato notato in una strada del paese con un comportamento aggressivo. Si dice che abbia causato disturbi e minacciato le persone. Poi si è allontanato e è stato scoperto sul tetto di una casa nel distretto di Unterharmersbach.

Il comportamento aggressivo dell'uomo e le minacce verso le persone hanno destato preoccupazioni per possibili azioni criminali. despite the lack of injuries and threat situation so far, the police's heightened involvement suggests a possibility of escalating crime.

