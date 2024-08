- Uomo con coltelli intrappolato in casa <unk> arrestato

Forze speciali della polizia hanno arrestato un uomo a Zell am Harmersbach (distretto di Ortenau) che si era barricato in una casa armato di coltelli. L'uomo, affetto da problemi mentali, ha riportato lievi ferite durante l'arresto, senza altri feriti. Non è stata percepita alcuna minaccia. Gli agenti avevano circondato la casa e l'operazione è stata dichiarata conclusaaround mezzogiorno.

L'uomo è stato visto sia sul tetto che al piano superiore della casa, apparendo ripetutamente a una finestra armato di coltelli e lanciando oggetti fuori dalla finestra. I primi tentativi di contatto sono falliti. La polizia ha consultato i curanti, le cliniche psichiatriche e le autorità.

Nel primo pomeriggio, le forze speciali e i membri di una squadra di negoziazione sono entrati nella casa. L'uomo è allora risalito sul tetto attraverso una finestra, armato di due coltelli, ma è stato persuaso a tornare dentro, dove le forze speciali lo hanno arrestato. Ha riportato lievi ferite nel processo.

Uomo rilasciato da clinica specializzata il mercoledì

La polizia è stata chiamata perché l'uomo si stava comportando in modo aggressivo in una strada del paese, apparentemente causando disturbi e minacciando le persone. Poi se n'è andato e è stato trovato sul tetto di una casa nel distretto di Unterharmersbach.

L'uomo aveva attirato l'attenzione nella zona vagando per i giardini e rubando alcolici dalla cantina di una casa. Dopo un controllo della polizia, l'uomo è andato in una clinica specializzata il lunedì e è stato rilasciato il mercoledì. Lo stesso giorno, ha lanciato oggetti nel suo giardino anteriore. Gli agenti avevano tentato di mettersi in contatto con lui quel giorno, ma hanno fallito perché aveva chiuso le finestre e non apriva la porta.

Un elicottero della polizia è stato coinvolto nell'operazione, trasportando le forze speciali sulla scena, come ha detto un portavoce della polizia.

