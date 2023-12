Uomo accusato di omicidio nella sparatoria per rabbia stradale che ha ucciso un bambino di 4 anni mentre era seduto sul sedile posteriore dell'auto della sua famiglia

Il sospetto, il 29enne Byron Burkhart, deve rispondere anche di due accuse di tentato omicidio, un'accusa di aver sparato a un veicolo occupato e cinque accuse di possesso di un'arma da fuoco da parte di un criminale, secondo la denuncia penale ottenuta dalla CNN.

Burkhart stava viaggiando con la sua ragazza il 15 dicembre quando avrebbe tagliato la strada a un veicolo che trasportava il ragazzo e i suoi genitori, ha dichiarato martedì l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles in un comunicato stampa.

Burkhart avrebbe "messo in atto manovre di guida aggressive e rabbia stradale" prima di accostare all'auto della famiglia e sparare otto colpi contro il veicolo, colpendo il bambino, ha dichiarato l'ufficio del procuratore distrettuale.

Il bambino è stato colpito una volta e portato in ospedale, dove è poi morto, hanno detto le autorità. I genitori non sono rimasti feriti nella sparatoria.

Il bambino è stato identificato come Gor Adamyan dall'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles.

Gor era un ragazzo vivace con "uno spirito brillante", si legge in una pagina GoFundMe creata per la sua famiglia.

Secondo la raccolta fondi, la famiglia stava andando a fare la spesa quando è avvenuta la sparatoria.

"Quel fatidico giorno, mentre i genitori di Gor stavano andando a fare la spesa, l'incontro con un guidatore sospetto è degenerato in una tragedia impensabile", hanno scritto gli organizzatori sulla pagina di raccolta fondi.

L'ufficio del procuratore distrettuale ha dichiarato che la targa del veicolo di Burkhart è stata ripresa da una telecamera a bordo del veicolo della famiglia.

Burkhart e la sua ragazza sono stati arrestati, ma la ragazza è stata rilasciata dopo che i pubblici ministeri hanno stabilito che non c'erano prove sufficienti per accusarla, ha dichiarato alla CNN il tenente dello sceriffo della contea di Los Angeles Mike Gomez.

Burkhart è detenuto con una cauzione di 2 milioni di dollari e sarà chiamato in giudizio il 22 gennaio, come risulta dai registri dei detenuti della contea. Rischia una condanna massima all'ergastolo, se condannato come da accusa.

Burkhart è rappresentato dall'Ufficio del Difensore Pubblico della Contea di Los Angeles e la portavoce Dana Boldt ha dichiarato che il suo ufficio fornirà una "difesa vigorosa" e terrà l'ufficio del procuratore distrettuale all'onere della prova.

"I nostri cuori sono addolorati per la tragica perdita di una giovane vita in un atto di rabbia stradale così devastante e insensato", ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón. "Una famiglia sta affrontando un dolore inimmaginabile durante quello che dovrebbe essere un momento gioioso di queste festività".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com