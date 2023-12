Uomo accusato di omicidio e stupro di 20 anni in un caso irrisolto di Philadelphia dopo un collegamento del DNA, dicono i funzionari

Elias Diaz, 46 anni, è accusato della morte, avvenuta 20 anni fa, di Rebecca Park al Fairmount Park di Filadelfia.

È stato arrestato domenica in relazione agli attacchi con il machete avvenuti il mese scorso, ha detto il primo vice commissario della polizia John Stanford in una conferenza stampa martedì. Le autorità hanno detto che l'aggressore ha guidato una bicicletta lungo un sentiero del Pennypack Park.

Diaz si è rifiutato di fornire il proprio nome al momento dell'arresto, ma è stato identificato grazie alle sue impronte digitali. La polizia ha anche raccolto il suo DNA.

Gli investigatori ritengono che la prova del DNA e altre prove lo colleghino all'omicidio del 2003, hanno dichiarato questa settimana. Diaz è ora accusato di omicidio, stupro, aggressione indecente aggravata e possesso di uno strumento di crimine, tra le altre accuse, per l'omicidio di Park, ha dichiarato mercoledì in un comunicato.

Diaz è anche accusato di aggressione aggravata in relazione a due presunti attacchi con il machete avvenuti a novembre.

La CNN ha chiesto un commento all'Associazione dei difensori di Philadelphia, che rappresenta Diaz.

Park, 30 anni, studentessa, è scomparsa dopo aver fatto jogging nel 2003, secondo la polizia. Il suo corpo è stato trovato in un'area boschiva, sepolto sotto foglie e rocce, a Fairmount Park. La polizia ha raccolto la prova del DNA.

Secondo la polizia, altre due donne aggredite nello stesso periodo di sei mesi hanno fornito descrizioni corrispondenti del loro aggressore. Una donna è stata aggredita nell'aprile 2003 da un uomo ispanico in bicicletta. La polizia è riuscita a raccogliere il DNA di quell'episodio. Un'altra donna aggredita nell'ottobre 2003 ha fornito una descrizione molto simile del suo aggressore, ha dichiarato martedì la polizia di Filadelfia.

Un'altra aggressione del 2007, una violenza sessuale ai danni di una donna di 25 anni, è avvenuta vicino al luogo in cui si sono verificati i recenti attacchi con il machete, ha dichiarato la polizia. La donna ha fornito la stessa descrizione di un uomo in bicicletta. La polizia è stata in grado di raccogliere il DNA in questo incidente.

La polizia ha detto che Diaz potrebbe essere accusato di altre aggressioni.

Il DNA dei crimini corrisponde, secondo la polizia

Tutto il DNA proveniente dai diversi crimini è stato inserito in un database e corrisponde, ha dichiarato Frank Vanore, primo vice commissario di polizia per le operazioni sul campo.

"Sapevamo di avere un modello di DNA e sapevamo di avere lo stesso colpevole in questi casi", anche se non si poteva identificare chi fosse, ha detto Vanore.

Nel 2021, la polizia ha creato un identikit utilizzando il DNA dell'uomo sconosciuto.

Gli investigatori hanno inviato il DNA a un laboratorio di genealogia e hanno utilizzato i database di genealogia disponibili pubblicamente, ha detto la polizia, trovando più di 1.000 membri della famiglia.

"Si trattava di un albero molto esteso", ha detto Ryan Gallagher, responsabile del laboratorio forense della polizia di Philadelphia, con collegamenti in tutto il Paese, compreso Porto Rico. "Non c'erano chiare associazioni con l'area di Filadelfia".

Gallagher ha detto che la polizia ha collaborato con diversi partner delle forze dell'ordine ed è riuscita a restringere l'albero a un ramo della famiglia. Elias Diaz è stato identificato come una potenziale persona di interesse.

La scienza l'ha preso", dice il procuratore distrettuale

"Questo caso risale al 2003", ha dichiarato il procuratore distrettuale Larry Krasner. "Questo sospetto è andato in bicicletta e da allora è sfuggito alla giustizia".

Krasner ha detto che le tecniche del DNA sono avanzate al punto che gli investigatori sono stati in grado di identificare Diaz.

"La scienza ha superato la bicicletta di questo tizio", ha detto Krasner, paragonandolo al modo in cui è stato catturato il Golden State Killer in California. "La scienza lo ha preso".

L'udienza preliminare per gli attacchi con il machete di novembre è prevista per il 3 gennaio, mentre l'udienza preliminare per l'omicidio del 2003 è prevista per l'8 gennaio, come risulta dai registri del tribunale online.

Laura Dolan della CNN ha contribuito a questo servizio.

