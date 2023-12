Uomo accusato di crimini d'odio per l'accoltellamento di due ragazze al Grand Central Terminal di New York

Gli adolescenti, di 14 e 16 anni, sono stati aggrediti nel corridoio dei ristoranti della Grand Central lunedì intorno alle 11:25. Sono stati trasportati al Bellevue Hospital con ferite non mortali, secondo quanto riferito da un portavoce della Metropolitan Transportation Authority.

Gli agenti di polizia dell'MTA hanno risposto all'attacco e hanno arrestato il sospetto. L'uomo è stato arrestato almeno una dozzina di volte in passato, l'ultima delle quali a novembre per possesso criminale di un'arma per aver portato con sé un coltello, secondo una fonte delle forze dell'ordine.

Esteban Esono-Asue, che si fa chiamare anche Steven Hutcherson, è stato processato martedì per due capi d'accusa di tentato omicidio di secondo grado come crimine d'odio, due capi d'accusa di aggressione come crimine d'odio, un capo d'accusa di tentata aggressione come crimine d'odio e due capi d'accusa di aver messo in pericolo il benessere di un bambino, si legge nella denuncia.

L'incidente è iniziato nell'area ristorazione della stazione ferroviaria quando l'uomo si è avvicinato a un'impiegata della ristorazione e, dopo averle chiesto di andarsene, ha detto in sostanza: "Me ne vado, non voglio che l'uomo bianco ti colpisca", secondo la denuncia.

Una seconda dipendente del ristorante ha raccontato di essere andata a far sedere l'uomo, che ha detto in sostanza: "Non voglio sedermi con i neri. Voglio sedermi con i cracker", si legge nella denuncia.

Poco dopo essersi seduto e aver ricevuto l'acqua, l'uomo si è avvicinato a un tavolo dove era seduta una "famiglia di individui che sembravano essere bianchi", si legge nella denuncia. Ha tirato fuori un coltello e ha pugnalato il 16enne alla schiena e, mentre la famiglia cercava di allontanarsi, ha pugnalato il 14enne alla gamba, secondo la denuncia.

L'adolescente accoltellata alla schiena ha subito un collasso polmonare, mentre la ragazza più giovane ha riportato una ferita da taglio alla coscia, si legge nella denuncia. Le adolescenti sono sorelle in visita dal Sud America, ha riferito l'affiliata della CNN WABC.

Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, il sospetto è stato trattenuto su richiesta dei pubblici ministeri. L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha detto che era rappresentato da un avvocato della Legal Aid Society, che ha rifiutato di commentare.

Negli ultimi anni si sono verificati diversi attacchi di alto profilo nelle stazioni ferroviarie e nelle metropolitane di New York. L'anno scorso, il sindaco Eric Adams ha aumentato le pattuglie di polizia nel sottosuolo per cercare di combattere la criminalità nella metropolitana, nel tentativo di calmare i timori legati all'utilizzo dei mezzi pubblici.

"Ogni volta che si verificano incidenti in questi luoghi di alto profilo, si ha la sensazione che la gente non si senta al sicuro", ha detto Adams a proposito dell'accoltellamento durante la conferenza stampa di martedì. "Ed è per questo che dobbiamo assicurarci di fare il punto della situazione, arrestare il prima possibile e assicurarci di togliere dalle nostre strade i delinquenti abituali".

Un portavoce del Dipartimento di Polizia dell'MTA ha definito l'accoltellamento un "evento raro" a Grand Central.

Mark Morales della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com