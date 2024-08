- Uomo accoltellato - L' imputato è di nuovo in tribunale

Quasi due anni e mezzo dopo una sbronza mortale a Hamburg-Lohbrügge, un uomo di 42 anni è tornato in tribunale. Il tribunale regionale di Amburgo aveva assolto l'imputato dall'accusa di omicidio volontario nel marzo dello scorso anno. Tuttavia, la pubblica accusa ha fatto appello contro la sentenza e la Corte federale ha ordinato un nuovo processo al tribunale regionale.

L'imputato è accusato di aver pugnalato al petto il suo conoscente addormentato con un oggetto sconosciuto, circa sette centimetri di profondità, durante la sbronza del 23 marzo 2022. La vittima di 43 anni è morta nell'appartamento dell'imputato. Il nuovo processo è iniziato giovedì, con l'ufficio stampa del tribunale che ha fissato sei ulteriori giorni di processo fino al 19 settembre.

La ragazza dell'imputato è sospettata

Nel primo processo, il tribunale non è stato in grado di stabilire chi fosse responsabile della morte del 43enne.both l'imputato e la sua ragazza erano sospettati. "Purtroppo, non possiamo determinare se l'imputato ha ucciso il suo conoscente", ha detto il giudice nella sua motivazione. Avrebbe potuto essere un'altra donna presente.

La Corte federale ha criticato il fatto che la camera del tribunale non avesse valutato correttamente le prove. Non era stato esaminato se sia l'imputato che la sua ragazza, a causa della loro corporatura, fossero in grado di infliggere il colpo fatale. Inoltre, la camera avrebbe dovuto dare maggiore considerazione al fatto che l'imputato aveva una forte affinità per le armi e si era comportato in modo aggressivo sotto l'influenza dell'alcol in diverse occasioni. In una disputa precedente con la vittima successiva, aveva addirittura avuto un coltello in mano.

L'imputato ha un'affinità per le armi

Il processo al tribunale regionale è stato collegato a due altri procedimenti. In un caso, l'imputato ha dovuto rispondere della violazione della legge sulle armi, avendo sparato a dei paperi in un'area verde con una pistola a salve. In un secondo caso, è stato accusato di sequestro di persona e lesioni personali gravi. Avrebbe impedito a un conoscente di andarsene sparandogli tre volte con una soft air pistol da tre metri di distanza durante una sbronza nel dicembre 2020. Per questi reati, l'imputato è stato condannato a un anno di prigione.

Il ricovero in psichiatria è definitivo

Poiché il 42enne rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica, il giudice ha ordinato il suo ricovero in una clinica psichiatrica. Il ricorso dell'imputato contro questo provvedimento è rimasto infruttuoso. L'uomo di discendenza russa era arrivato in Germania dal Kazakistan all'età di 20 anni, secondo la Corte federale.

L'appello della pubblica accusa contro l'assoluzione dell'imputato è stato accolto dalla Corte federale, portando a un nuovo processo al tribunale regionale di Amburgo. Durante il nuovo processo, il tribunale rivaluterà le prove alla luce delle critiche della Corte federale, in particolare riguardo all'affinità dell'imputato per le armi e il suo comportamento aggressivo sotto l'influenza dell'alcol. La Corte di giustizia prenderà in considerazione se sia l'imputato che la sua ragazza, a causa della loro corporatura, fossero in grado di infliggere il colpo fatale.

