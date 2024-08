- Uomini che hanno ferito gravemente dei senzatetto

Due a un due uomini ubriachi sono sospettati di aver gravemente ferito un uomo senza fissa dimora ad Aschaffenburg con pugni e calci. I due, di 20 e 21 anni, si sono filmati e sono stati sorpresi dai poliziotti, come hanno riferito le autorità.

I passanti hanno chiamato il numero di emergenza domenica mattina dopo aver sentito delle grida d'aiuto. Quando la polizia è arrivata nel centro città, ha trovato i due uomini che attaccavano l'uomo di 48 anni a terra. Gli uomini sono stati arrestati dagli agenti.

L'uomo di 48 anni era a malapena cosciente e è stato portato in clinica. Secondo le prime indagini, gli uomini, sotto l'influenza dell'alcol, hanno attaccato l'uomo per almeno mezz'ora. L'uomo senza fissa dimora ha subito ferite gravi, tra cui alla testa. Gli uomini avrebbero preso a turno i loro smartphone per filmare l'aggressione.

La polizia ha sequestrato i telefoni dei due uomini e ha prelevato campioni di sangue. Un giudice ha emesso un mandato di detenzione per loro lunedì a causa del sospetto di lesioni gravi. Le autorità hanno aggiunto ulteriori dettagli al caso, dichiarando: "Vengono aggiunti i seguenti paragrafi:". Questa nuova informazione include il fatto che gli uomini hanno registrato l'aggressione sui loro smartphone. Dopo l'incidente, non hanno mostrato alcun rimorso e hanno continuato a condividere il video sui social media.

Leggi anche: