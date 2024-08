- Uomini calpestano dei senzatetto per quasi 30 minuti e si filmano.

Due a un'intossicazione alcolica, due uomini sono sospettati di aver gravemente ferito un senzatetto ad Aschaffenburg con pugni e calci. I due, di 20 e 21 anni, si sono filmati e sono stati sorpresi in flagrante dalla polizia, come riferito dalla polizia e dall'ufficio del procuratore.

I passanti hanno chiamato i servizi di emergenza domenica mattina dopo aver sentito delle grida di aiuto. Quando la polizia è arrivata nel centro città, ha trovato i due uomini che attaccavano un uomo di 48 anni a terra. Gli uomini sono stati arrestati dagli agenti.

Aschaffenburg: Uomini sospettati di aver picchiato un senzatetto per almeno mezz'ora

La vittima era a malapena cosciente e è stata portata in ospedale. Secondo le prime indagini, gli uomini, sotto l'influenza dell'alcol, avrebbero picchiato e preso a calci l'uomo per almeno mezz'ora. Il senzatetto ha riportato ferite gravi, comprese quelle alla testa. Gli uomini sono sospettati di aver usato i loro smartphone per filmare a turno l'aggressione.

La polizia ha sequestrato i telefoni dei due uomini e ha prelevato campioni di sangue. Un giudice ha emesso un mandato di detenzione per loro lunedì a causa del sospetto di lesioni gravi. Le circostanze e la sequenza degli eventi sono ancora in corso di indagine, è stato riferito.

Il caso è stato assegnato all'Ufficio del Procuratore per ulteriori indagini e potenziali accuse. I due uomini, attualmente in detenzione, rischiano di essere accusati di aggressione aggravata a causa della gravità delle ferite inflitte.

