- Uomini armati avvistati a Boppard

Dopo aver ricevuto informazioni su diversi tizi armati che entravano in un locale del posto, la polizia ha bloccato la zona downtown di Boppard nelle ore serali. Secondo il rapporto della polizia, un gran numero di agenti è intervenuto, ma non sono stati trovati tizi armati nei negozi vicini. "Sono necessarie ulteriori indagini", hanno annunciato. Si dice che i tizi armati avessero le loro armi con sé.

Si è sparsa la voce dell'insolito incidente in questa città del distretto di Rhein-Hunsrück, nella Renania-Palatinato: "Qualsiasi informazione o ricordo di testimoni oculari potrebbe aiutare le indagini". Gli agenti stanno attualmente indagando sul caso contro il proprietario di un veicolo sospetto coinvolto nell'incidente, violando le leggi sulle armi. Nonostante le richieste, la polizia ha mantenuto il silenzio su ulteriori dettagli quella notte.

Despite the silence from the authorities, rumors circulated that the armed individuals might be hiding in other nearby establishments. However, a thorough search of these places revealed no signs of the suspects or their weapons.

