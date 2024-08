Un'unità di ricerca subacquea sta cercando un individuo scomparso.

Il lussuoso vascello da 56 metri chiamato "Bayesian", che ospitava un equipaggio di dieci persone e dodici passeggeri, ha incontrato sfortuna vicino a Porticello, Sicilia, lunedì mattina durante una tempesta. La tragedia è stata causata da un vortice, una sorta di tornado sul mare. Diciassette persone dell'equipaggio e dei passeggeri sono state salvate dalle onde.

Purtroppo, il venture capitalist Mike Lynch, noto come il "Bill Gates britannico", era tra le persone disperse. Anche se non c'è ancora conferma ufficiale dei cadaveri recuperati, le fonti di notizie suggeriscono che Lynch e sua figlia di 18 anni, Hannah, siano tra le vittime. La moglie di Lynch è sopravvissuta al disastro.

La causa esatta dell'affondamento dello yacht rimane ancora misteriosa. Giovedì, il capo dell'azienda costruttrice, Giovanni Costantino, del Gruppo Italiano del Mare (che include Perini Navi, l'azienda che ha costruito il "Bayesian"), ha dichiarato che la tragedia avrebbe potuto essere evitata. "Ogni passo preso mostra una lunga catena di errori", ha commentato Costantino sul quotidiano "Corriere della Sera".

Ha sottolineato che avrebbe dovuto esserci una guardia a bordo mentre la nave era ormeggiata. "Se ci fosse stata una guardia, non avrebbero mancato l'arrivo della tempesta", ha detto Costantino. I passeggeri avrebbero dovuto essere allertati e tutte le entrate e i boccaporti avrebbero dovuto essere chiusi. Invece, l'acqua sembra essere entrata nella nave, intrappolando gli ospiti nelle loro cabine, come ha spiegato Costantino. "Erano intrappolati, quegli sfortunati sono finiti come topi in trappola".

Altri marinai nelle vicinanze avrebbero potuto offrire aiuto durante la crisi. Nonostante l'incidente traumatico, i piani per la costruzione di yacht di lusso simili da parte di Perini Navi continuano, sollevando domande sulla sicurezza e il controllo.

