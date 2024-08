- Un'unione non espressa di due anni fa.

Si profila un matrimonio per Yolanda Hadid (60) e Joseph Jingoli? Yolanda Hadid, nota per "Real Housewives of Beverly Hills", è stata insieme al suo compagno dal 2017 e sono fidanzati da due anni. L'attrice ha annunciato la notizia il 29 agosto alla pubblicazione americana "People". La proposta è avvenuta nel 2022 durante una vacanza nella sua terra natale, i Paesi Bassi.

Si vociferava da tempo di un possibile fidanzamento prima della conferma. Hadid ha definito Jingoli il suo fidanzato nell'ultima edizione della rivista di architettura "Architectural Digest". La coppia non ha ancora rivelato ulteriori informazioni sull'imminente matrimonio.

Questo sarebbe il terzo matrimonio di Hadid

Prima di mettersi con Joseph Jingoli, Yolanda Hadid era stata sposata due volte. Nel 1994 ha sposato il tycoon immobiliare Mohamed Hadid (75), da cui ha avuto tre figli: le figlie Gigi (29) e Bella Hadid (27), entrambe modelle di fama internazionale, e il figlio Anwar (25). La coppia si è separata nel 2000. Nel 2009 ha sposato il produttore musicale canadese David Foster (74), ma anche questo matrimonio è finito nel 2017.

Dopo la separazione da Foster, Hadid ha dichiarato di essere "stanca degli uomini" e ha acquistato una fattoria. Ironia della sorte, è stata proprio in questa fattoria che ha incontrato il suo futuro compagno. "Ho davvero iniziato a concentrarmi. Ho creato una spirale d'amore e ho scritto cosa desideravo in un uomo, e poi, sorprendentemente, ha suonato il campanello alla porta della fattoria", ha rivelato a "People Now" nel 2018.

Il matrimonio imminente, se avverrà, segnerà il terzo matrimonio di Yolanda Hadid. Yolanda e Joseph, mantenendo la loro relazione, hanno discusso della possibilità di adottare dei figli insieme, dimostrando il loro impegno l'uno verso l'altro e la loro potenziale famiglia futura.

