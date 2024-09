- Un'ulteriore crescita significativa dei furti di veicoli in Nord-Western

Auto furti in aumento in Renania Settentrionale-Vestfalia: nel 2023 sono stati rubati un totale di 2.915 veicoli non commerciali assicurati, con un aumento del 12% rispetto al 2022, secondo l'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV). Il costo finanziario si è attestato a circa €57,8 milioni. In media, le compagnie assicurative hanno pagato circa €19.800 per ogni furto in NRW. La GDV aveva già segnalato un aumento del 30% degli incidenti nel 2022.

I proprietari di auto nella capitale dello stato hanno corso il maggior rischio: i dati hanno mostrato un preoccupante tasso di sette furti ogni 10.000 auto assicurate a Düsseldorf. Questa cifra è stata la più alta in NRW e ha rappresentato un onere per il settore assicurativo, come sottolineato dal CEO Jörg Asmussen, "A Düsseldorf, ogni furto è costato alle compagnie assicurative un incredibile €37.800, la cifra più alta a livello nazionale".

Per l'intera NRW, il tasso di furti si è attestato a tre incidenti ogni 10.000 veicoli non commerciali assicurati - leggermente inferiore alla media nazionale di quattro casi. La GDV ha riferito che i criminali avevano un debole per i SUV di lusso e di fascia alta.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, dove è stato registrato il tasso di furti più alto, Düsseldorf ha guidato la classifica con sette furti di veicoli ogni 10.000 auto assicurate. A livello nazionale, i furti di auto hanno preso di mira principalmente i SUV di lusso e di fascia alta, come rivelato dall'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV).

Leggi anche: